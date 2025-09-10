Amerykański ambasador jasno. "Będziemy bronić każdego cala terytorium"
"Jesteśmy z naszymi sojusznikami w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" - przekazał ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Później na doniesienia spływające z Polski zareagował Donald Trump. Prezydent USA ma rozmawiać w środę z prezydentem Karolem Nawrockim.
"Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" - zapewnił Whitaker w opublikowanym w serwisie X wpisie.
Był to pierwszy oficjalny komentarz przedstawiciela Stanów Zjednoczonych w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.
Drony nad Polską. Donald Trump porozmawia z Karolem Nawrockim, ambasador przy NATO wprost
"Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia płynące z Polski i jeszcze dzisiaj prezydent planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim" - napisano w komunikacie prasowym przesłanym Interii. Nie wiadomo jeszcze, o której odbędzie się rozmowa.
Wiemy natomiast, że o godz. 17:30 czasu polskiego prezydent USA Donald Trump ma wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami wywiadu, podczas którego najprawdopodobniej otrzyma informacje na temat wydarzeń w Polsce.
Chwilę po godz. 17 czasu polskiego Donald Trump zareagował na doniesienia z Polski, publikując wpis na platformie Truth Social. "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów?" - napisał przywódca USA.
Trump zakończył swój wpis słowami "Here we go", które na język polski można przetłumaczyć jako "zaczynamy" lub "ruszamy".
Rosyjskie drony nad Polską. NATO reaguje
W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Premier Donald Tusk przekazał, tej nocy odnotowano 19 takowych naruszeń.
Premier dodał, że "spora część z nich (dronów - red.) nadleciała bezpośrednio z Białorusi". Trzy maszyny zostały zestrzelone.
Na wydarzenia w Polsce zareagowało NATO. "To pierwszy przypadek, kiedy samoloty NATO podjęły działania przeciwko potencjalnym zagrożeniom w przestrzeni powietrznej państw członkowskich sojuszu" - napisano w oświadczeniu.
Pakt północnoatlantycki dodał również, że na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną zareagowały nie tylko polskie F-16 i holenderskie F-35, ale i niemieckie oraz włoskie samoloty.
W wyniku nocnych wydarzeń Polska przeprowadził szereg rozmów z przedstawicielami NATO. Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, postanowiono, że Sojusz uruchomi artykuł 4.
Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie NATO będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.
Jest to mechanizm dyplomatyczny, który pozwala na omówienie i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom, nie implikuje jednak bezpośredniej pomocy wojskowej, która jest domeną artykułu 5.