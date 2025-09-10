Amerykański ambasador jasno. "Będziemy bronić każdego cala terytorium"

"Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" - zapewnił Whitaker w opublikowanym w serwisie X wpisie.

Był to pierwszy oficjalny komentarz przedstawiciela Stanów Zjednoczonych w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Drony nad Polską. Donald Trump porozmawia z Karolem Nawrockim, ambasador przy NATO wprost

"Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia płynące z Polski i jeszcze dzisiaj prezydent planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim" - napisano w komunikacie prasowym przesłanym Interii. Nie wiadomo jeszcze, o której odbędzie się rozmowa.

Wiemy natomiast, że o godz. 17:30 czasu polskiego prezydent USA Donald Trump ma wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami wywiadu, podczas którego najprawdopodobniej otrzyma informacje na temat wydarzeń w Polsce.

Chwilę po godz. 17 czasu polskiego Donald Trump zareagował na doniesienia z Polski, publikując wpis na platformie Truth Social. "O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów?" - napisał przywódca USA.

Trump zakończył swój wpis słowami "Here we go", które na język polski można przetłumaczyć jako "zaczynamy" lub "ruszamy".

Rosyjskie drony nad Polską. NATO reaguje

W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Premier Donald Tusk przekazał, tej nocy odnotowano 19 takowych naruszeń.

Premier dodał, że "spora część z nich (dronów - red.) nadleciała bezpośrednio z Białorusi". Trzy maszyny zostały zestrzelone.

Na wydarzenia w Polsce zareagowało NATO. "To pierwszy przypadek, kiedy samoloty NATO podjęły działania przeciwko potencjalnym zagrożeniom w przestrzeni powietrznej państw członkowskich sojuszu" - napisano w oświadczeniu.

Pakt północnoatlantycki dodał również, że na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną zareagowały nie tylko polskie F-16 i holenderskie F-35, ale i niemieckie oraz włoskie samoloty.

W wyniku nocnych wydarzeń Polska przeprowadził szereg rozmów z przedstawicielami NATO. Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, postanowiono, że Sojusz uruchomi artykuł 4.

Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie NATO będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

Jest to mechanizm dyplomatyczny, który pozwala na omówienie i wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom, nie implikuje jednak bezpośredniej pomocy wojskowej, która jest domeną artykułu 5.

