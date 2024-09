Dark Eagle trafi do Niemiec. Każdy pocisk kosztuje ponad 40 mln dolarów

"Dwóch autorów z szanowanego londyńskiego think tanku IISS uważa nawet, że amerykańska broń ma zasięg ponad 3000 kilometrów, wystrzeliwana z Niemiec, rakiety te mogą dotrzeć do celów w głębi Rosji, w tym do Moskwy" - pisze "Spiegel". Według dziennika mogą one dotrzeć nie tylko do rosyjskiej stolicy, ale także na Ural.