W skrócie Radosław Sikorski i Anna Paulina Luna wymienili krytyczne uwagi na platformie X w sprawie negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy oraz zarzutów o ograniczenia w działaniu systemu Starlink.

Początkiem sporu były informacje o problemach z terminalami Starlink używanymi przez ukraińską armię, które mogą mieć związek z polityką firmy, na co zareagował polski minister spraw zagranicznych.

Anna Paulina Luna wcześniej wzbudziła kontrowersje, zapraszając rosyjskich polityków do USA, co spotkało się z krytyką ze strony polityków obu amerykańskich partii.

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Do ostrej wymiany zdań między Radosławem Sikorskim a republikańską kongresmenką Anną Pauliną Luną doszło w środę na platformie X. Amerykańska polityczka zareagowała na wpis polskiego ministra spraw zagranicznych, otwiera się w nowym oknie skierowany do Elona Muska.

Szef polskiej dyplomacji skrytykował miliardera po doniesieniach o ograniczeniach działania systemu Starlink w Ukrainie. Zapytał, czy Musk ponownie wykorzystuje swoje produkty do prowadzenia polityki, i zaznaczył, że europejscy klienci obserwują jego działania.

Wówczas do dyskusji włączyła się Luna, kierując pod adresem Sikorskiego pytanie dotyczące udziału szefa MSZ w negocjacjach pokojowych.

Anna Paulina Luna do Sikorskiego: "Jesteś częścią problemu?"

"To działa w obie strony, Sikorski. Czy zamierzasz w ogóle pomagać prezydentowi USA lub sekretarzowi Rubio w negocjacjach pokojowych, czy jesteś CZĘŚCIĄ problemu?" - napisała kongresmenka, odnosząc się do wpisu polskiego ministra.

Sikorski odpowiedział bezpośrednio amerykańskiej polityczce, podkreślając, że Polska popiera wysiłki na rzecz zakończenia wojny.

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"Szanowna Pani, jako sąsiad zarówno Ukrainy, jak i Rosji, z przyjemnością wsparlibyśmy prezydenta USA w negocjacjach pokojowych. Proszę jednak pamiętać, że aby doprowadzić do porozumienia, presję należy wywierać na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał szef polskiego MSZ.

Starlink w Ukrainie. Od tego rozpoczął się spór Sikorskiego z Muskiem

Początkiem dyskusji były informacje o problemach z działaniem terminali internetu satelitarnego wspomnianych wcześniej systemów Starlink, wykorzystywanych przez ukraińską armię.

Doradca ukraińskiego ministra obrony Serhij Sternenko poinformował, że urządzenia zaczęły tracić połączenie podczas poruszania się z prędkością przekraczającą 160 km/h. Jak przekazał, uniemożliwiło to przeprowadzenie części ważnych misji.

Doniesienia potwierdził doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow, który zaznaczył, że ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej poinformowane o ograniczeniach. Zasugerował również, że sytuacja może mieć związek z bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że ograniczenia zostały wprowadzone decyzją kierownictwa Starlinka.

Warto przypomnieć, że Polska finansuje terminale Starlink wykorzystywane przez Ukrainę. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, nasz kraj przeznacza na ten cel około 50 mln dolarów rocznie.

Anna Paulina Luna zaprosiła Rosjan do Kongresu USA. Wybuchła burza

To nie pierwszy raz, gdy Anna Paulina Luna znalazła się w centrum kontrowersji związanych z Rosją i wojną w Ukrainie.

W marcu 2026 roku republikańska kongresmenka była inicjatorką wizyty trzyosobowej delegacji rosyjskiej Dumy Państwowej w Waszyngtonie, otwiera się w nowym oknie. W jej skład weszli Wiaczesław Nikonow, Swietłana Żurowa i Aleksandr Czernyszow.

"To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z delegacją Dumy Państwowej Rosji w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa. Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju" - pisała wówczas Luna na platformie X.

Wizyta wywołała krytykę polityków obu amerykańskich partii.

Demokrata Mike Quigley ostrzegał, że przyjęcie rosyjskiej delegacji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Kongresu. Z kolei republikanin Joe Wilson sprzeciwiał się goszczeniu przedstawicieli rosyjskiego reżimu.

- Putin i jego kumple nienawidzą Ameryki, nienawidzą wolności i chcą podważać USA na każdym kroku. Ich inwazja na Ukrainę to jedna wielka zbrodnia wojenna - mówił wówczas republikański kongresmen Don Bacon.

Luna broniła swojej inicjatywy, przekonując, że dialog między amerykańskimi i rosyjskimi parlamentarzystami jest niezbędny do osiągnięcia pokoju.



