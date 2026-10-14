Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Amerykańska kongresmenka starła się z Sikorskim. "Jesteś częścią problemu?"

Karol Płatek

Karol Płatek

Radosław Sikorski starł się na platformie X z amerykańską kongresmenką Anną Pauliną Luną. Polityczka zarzuciła szefowi polskiego MSZ, że może być "częścią problemu" w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy. Minister odpowiedział, wskazując, na kogo należy wywierać presję. Spór wybuchł po doniesieniach o problemach ze Starlinkami. Luna już wcześniej wzbudziła kontrowersje, zapraszając rosyjskich polityków do USA.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Anna Paulina Luna i Radosław Sikorski na tle startu rakiety SpaceX Falcon 9 z satelitami Starlink.
Anna Paulina Luna i Radosław Sikorski na tle startującej rakiety SpaceX (grafika ilustracyjna)Rex Features/East News/MANDEL NGAN / AFP/IMAGE PRESS AGENCY East News

W skrócie

  • Radosław Sikorski i Anna Paulina Luna wymienili krytyczne uwagi na platformie X w sprawie negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy oraz zarzutów o ograniczenia w działaniu systemu Starlink.
  • Początkiem sporu były informacje o problemach z terminalami Starlink używanymi przez ukraińską armię, które mogą mieć związek z polityką firmy, na co zareagował polski minister spraw zagranicznych.
  • Anna Paulina Luna wcześniej wzbudziła kontrowersje, zapraszając rosyjskich polityków do USA, co spotkało się z krytyką ze strony polityków obu amerykańskich partii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do ostrej wymiany zdań między Radosławem Sikorskim a republikańską kongresmenką Anną Pauliną Luną doszło w środę na platformie X. Amerykańska polityczka zareagowała na wpis polskiego ministra spraw zagranicznych, otwiera się w nowym oknie skierowany do Elona Muska.

Szef polskiej dyplomacji skrytykował miliardera po doniesieniach o ograniczeniach działania systemu Starlink w Ukrainie. Zapytał, czy Musk ponownie wykorzystuje swoje produkty do prowadzenia polityki, i zaznaczył, że europejscy klienci obserwują jego działania.

Wówczas do dyskusji włączyła się Luna, kierując pod adresem Sikorskiego pytanie dotyczące udziału szefa MSZ w negocjacjach pokojowych.

Anna Paulina Luna do Sikorskiego: "Jesteś częścią problemu?"

"To działa w obie strony, Sikorski. Czy zamierzasz w ogóle pomagać prezydentowi USA lub sekretarzowi Rubio w negocjacjach pokojowych, czy jesteś CZĘŚCIĄ problemu?" - napisała kongresmenka, odnosząc się do wpisu polskiego ministra.

Sikorski odpowiedział bezpośrednio amerykańskiej polityczce, podkreślając, że Polska popiera wysiłki na rzecz zakończenia wojny.

"Szanowna Pani, jako sąsiad zarówno Ukrainy, jak i Rosji, z przyjemnością wsparlibyśmy prezydenta USA w negocjacjach pokojowych. Proszę jednak pamiętać, że aby doprowadzić do porozumienia, presję należy wywierać na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał szef polskiego MSZ.

Starlink w Ukrainie. Od tego rozpoczął się spór Sikorskiego z Muskiem

Początkiem dyskusji były informacje o problemach z działaniem terminali internetu satelitarnego wspomnianych wcześniej systemów Starlink, wykorzystywanych przez ukraińską armię.

Zobacz również:

Radosław Sikorski reaguje na doniesienia o ograniczeniu działania Starlinków w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Starlink ograniczył działanie w Ukrainie. Sikorski do Muska: Obserwujemy cię

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

Doradca ukraińskiego ministra obrony Serhij Sternenko poinformował, że urządzenia zaczęły tracić połączenie podczas poruszania się z prędkością przekraczającą 160 km/h. Jak przekazał, uniemożliwiło to przeprowadzenie części ważnych misji.

Doniesienia potwierdził doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow, który zaznaczył, że ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej poinformowane o ograniczeniach. Zasugerował również, że sytuacja może mieć związek z bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że ograniczenia zostały wprowadzone decyzją kierownictwa Starlinka.

Warto przypomnieć, że Polska finansuje terminale Starlink wykorzystywane przez Ukrainę. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, nasz kraj przeznacza na ten cel około 50 mln dolarów rocznie.

Anna Paulina Luna zaprosiła Rosjan do Kongresu USA. Wybuchła burza

To nie pierwszy raz, gdy Anna Paulina Luna znalazła się w centrum kontrowersji związanych z Rosją i wojną w Ukrainie.

Zobacz również:

Ukraiński żołnierz dostosowuje modem satelitarny Starlink. Zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

Problemy ze Starlinkami. Ukraina łączy je z "obecną sytuacją polityczną"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

W marcu 2026 roku republikańska kongresmenka była inicjatorką wizyty trzyosobowej delegacji rosyjskiej Dumy Państwowej w Waszyngtonie, otwiera się w nowym oknie. W jej skład weszli Wiaczesław Nikonow, Swietłana Żurowa i Aleksandr Czernyszow.

"To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z delegacją Dumy Państwowej Rosji w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa. Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju" - pisała wówczas Luna na platformie X.

Wizyta wywołała krytykę polityków obu amerykańskich partii.

Demokrata Mike Quigley ostrzegał, że przyjęcie rosyjskiej delegacji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Kongresu. Z kolei republikanin Joe Wilson sprzeciwiał się goszczeniu przedstawicieli rosyjskiego reżimu.

- Putin i jego kumple nienawidzą Ameryki, nienawidzą wolności i chcą podważać USA na każdym kroku. Ich inwazja na Ukrainę to jedna wielka zbrodnia wojenna - mówił wówczas republikański kongresmen Don Bacon.

Luna broniła swojej inicjatywy, przekonując, że dialog między amerykańskimi i rosyjskimi parlamentarzystami jest niezbędny do osiągnięcia pokoju.

Zobacz również:

Elon Musk
Świat

"Zamilcz, mały człowieku". Starcie współpracowników Trumpa z Radosławem Sikorskim

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski


"Polityczny WF": Polacy mają dość. Koniec z nowymi dopłatami od rządu?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze