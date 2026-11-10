W skrócie "The Wall Street Journal" ocenia, że mimo silnej gospodarki i wysokich wydatków na zbrojenia, Polska traci znaczenie międzynarodowe przez trwające podziały polityczne.

Polska została pominięta w kluczowych negocjacjach, dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie, w tym w rozmowach prowadzonych w Oslo oraz rozmowie z Władimirem Putinem.

Zdaniem rozmówców "WSJ" wewnętrzna rywalizacja między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim uniemożliwia Polsce prowadzenie ambitnej i skutecznej polityki zagranicznej.

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W ciągu ostatnich kilkunastu dni Polska regularnie pojawiała się na pierwszych stronach gazet na całym świecie. Taki stan rzeczy to bezpośredni efekt najpierw eskalacji sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a następnie zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.

W kontekście obu tych wydarzeń "The Wall Street Journal" wskazuje na poważne podziały, które od wielu lat rozdzierają polską scenę polityczną. Dziennikarze oceniają, że to one są czynnikiem, który decyduje o pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

"WSJ" o Polsce. Bezlitosna ocena amerykańskiego dziennika

"Polska ma jedną z najsilniejszych gospodarek w Europie, jeden z najwyższych wskaźników wydatków wojskowych w NATO i niemal niezrównane zrozumienie zagrożenia, jakie Rosja stwarza dla kontynentu. Mimo to kraj ten nie ma wystarczającej siły przebicia na arenie międzynarodowej" - czytamy w publikacji.

Autorzy zauważają, że tego typu problemy nie są nietypowe dla innych kluczowych graczy na Zachodzie - w tym kontekście przywołują podziały w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Niemczech. W Polsce jednak są one o tyle wyjątkowe, że trwają od dekad, niezależnie od ogromnego wzrostu gospodarczego oraz zagrożenia ze strony Rosji.

W 2022 roku, kiedy rosyjskie wojska wkroczyły do Ukrainy, pozycja naszego kraju gwałtownie wzrosła - okazało się, że formowane od lat ostrzeżenia były słuszne, a Warszawa stała się kluczowym sojusznikiem Kijowa i schronieniem dla uchodźców.

Jednak, jak wskazuje "WSJ", nawet to nie zapewniło Warszawie miejsca przy stole decyzyjnym. "Polska została pozostawiona na uboczu" - zauważono.

Wojna w Ukrainie. Przy stole brakuje Polski

"WSJ" zauważa, że naszego kraju zabrakło w Oslo, gdzie przedstawiciele USA, Ukrainy i Europy rozmawiali o zakończeniu wojny. Nie braliśmy także udziału w rozmowie, którą z Władimirem Putinem odbyli prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Store.

Przyczyny takiego stanu rzeczy dziennik upatruje w rozdźwięku między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim.

- Aby mieć pole manewru na arenie krajowej w kwestii Ukrainy i Rosji, trzeba mieć przynajmniej swobodny dostęp do Kijowa i Białego Domu. Tusk nie może dotrzeć do Białego Domu. Nawrocki nie może dotrzeć do Kijowa - zauważa w rozmowie z "WSJ" Sławomir Dębski, profesor stosunków międzynarodowych w Kolegium Europy w Natolinie.

"WSJ" podkreśla, że taka sytuacja to "stracona szansa" dla polskich sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych. "Wewnętrzne spory tłumią głos, który w innym przypadku mógłby być potężny w sytuacji, w której największe potęgi UE - Francja i Niemcy - często się ze sobą nie zgadzają" - czytamy.

- Wydaje się, że obecnie nie jesteśmy w stanie prowadzić bardziej ambitnej i zróżnicowanej polityki zagranicznej - ocenia Tomasz Szatkowski, były ambasador Polski w NATO.



