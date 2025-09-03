Karol Nawrocki i Donald Trump spotkali się w Gabinecie Owalnym. - To jest człowiek, który odniósł w Polsce wielki suckes, jest coraz bardziej popularny - nie szczędził pochwał pod adresem Nawrockiego Trump. Dodał, że jest "zaszczycony" obecnością polskiego prezydenta w USA.

- Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za zaproszenie po zaledwie miesiącu od mojego zaprzysiężenia. To oznacza, że relacje Polska-USA są bardzo silne. (...) Dziękuję panu za poparcie podczas bardzo trudnej kampanii. To była walka moja przeciwko wszystkim pozostałym - tłumaczył Nawrocki.

USA. Spotkanie Trump-Nawrocki. Padło pytanie o amerykańskich żołnierzy w Polsce

Prezydent pozdrowił 10-milionową polską diasporę w USA, która w wyborach w większości wsparła jego, a wcześniej - Trumpa. Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Nawrocki przywołał dwa polskie nazwiska: Tadeusza Kościuszki oraz Kazimierza Pułaskiego. Obaj wsławili się w walce o niepodległość USA.

W pewnym momencie jeden z dziennikarzy zapytał amerykańskiego przywódcę, czy żołnierze z USA pozostaną w Polsce. - Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione - odparł Trump. Następnie dodał: - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą chcieli.

- Nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski. Myślimy o tym w odniesieniu do innych krajów - przekazał amerykański przywódca.

Chwilę później głos zabrał Karol Nawrocki. - Pan prezydent wie, że jestem historykiem. Polacy cieszą się, że mają u siebie zagranicznych żołnierzy, amerykańscy żołnierze są częścią polskiego społeczeństwa. To jest sygnał do całego świata i Federacji Rosyjskiej, że jesteśmy razem - podkreślił.

USA. Uczcili pamięć Macieja Krakowiana. Karol Nawrocki podziękował

Obaj przywódcy nawiązali do symbolicznego gestu przelotu myśliwców F-35 podczas powitania Karola Nawrockiego w Białym Domu.

- To straszna strata dla Polski, ludzie są bardzo smutni - tak wypadek Macieja Krakowiana w Radomiu skomentował Nawrocki. Prezydent podziękował za gest Amerykanów, którzy uczcili pamięć zmarłego pilota F-16. Jak podkreślił, Polska czeka na zakontraktowane myśliwce F-35.

Artykuł jest aktualizowany.

