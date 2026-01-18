W skrócie Senatorowie USA potępili zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące ceł na europejskich sojuszników w związku ze sporem o Grenlandię.

Senatorowie podkreślili, że Dania i Grenlandia chcą kontynuować współpracę z USA w zakresie bezpieczeństwa i realizować wspólne cele.

Zapowiedziane przez Trumpa cła mają wzrosnąć z 10 do 25 procent i obowiązywać, dopóki nie zostanie zawarta umowa o zakupie Grenlandii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Shaheen i Tillis, szefowie dwupartyjnej senackiej grupy obserwatorów NATO, podkreślili w oświadczeniu, że Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Finlandia, Szwecja, Dania i Norwegia "to najbliżsi sojusznicy USA". "To nasi sojusznicy z NATO, którzy walczą u naszego boku, ginęli obok nas, uczynili Amerykę bezpieczniejszą i bardziej zamożną" - czytamy.

Senatorzy zaznaczyli, że podczas dwupartyjnych spotkań z przedstawicielami władz Danii i Grenlandii w Kopenhadze "przesłanie było jasne i jednoznaczne: Dania i Grenlandia chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i realizować wspólne cele bezpieczeństwa, tak jak robiliśmy to przez dziesięciolecia".

"Nie ma potrzeby ani pragnienia kosztownego nabycia Grenlandii ani wrogiego przejęcia jej przez wojsko, skoro nasi duńscy i grenlandzcy sojusznicy są gotowi współpracować z nami w zakresie bezpieczeństwa Arktyki, minerałów krytycznych i innych priorytetów w ramach długoletnich traktatów" - napisano.

Amerykańscy senatorowie krytykują Trumpa. "Zasługują na coś lepszego"

Delegacja zapowiedziała, że przedstawi w Senacie USA punkt widzenia duńskich i grenlandzkich urzędników, a także rdzennej ludności Grenlandii.

"Dalsze kroczenie tą ścieżką jest szkodliwe dla Ameryki, dla amerykańskich firm i dla sojuszników Ameryki. Taka retoryka dodatkowo sprzyja przeciwnikom takim jak (przywódca Rosji Władimir) Putin i (przywódca Chin) Xi (Jinping), którzy chcą podziałów w NATO" - ocenili wpływowi senatorowie.

"Nasi sojusznicy zasługują na coś lepszego, podobnie jak naród amerykański, który dobitnie wyraził swój sprzeciw wobec tej błędnej polityki" - podkreślono.

Trump grozi Europie cłami. Powodem spór o Grenlandię

W komunikacie napisano też, że zapowiedziane przez Trumpa cła poskutkowałyby wyższymi cenami dla rodzin i firm amerykańskich. "Wzywamy administrację do odstąpienia od gróźb i do sięgnięcia po dyplomację" - zaapelowano.

W sobotę prezydent Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

"Bezczelnie łamie prawo". Jaki o decyzji marszałka Sejmu Polsat News Polsat News