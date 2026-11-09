W skrócie Negocjacje Rosji z Ukrainą przy pośrednictwie delegacji USA rozpoczną się 10 listopada w Abu Zabi i potrwają dwa dni.

Wysłannicy Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, mierzą się z krytyką ekspertów, którzy zarzucają im brak kompetencji w sprawach bezpieczeństwa Europy.

Strona rosyjska, której delegacji przewodzi Władimir Miedinski, otrzymała propozycję udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na artykule 5 NATO.

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Negocjacje Rosji z Ukrainą przy pośrednictwie delegacji Stanów Zjednoczonych mają się rozpocząć 10 listopada i potrwać dwa dni. Na dzień przed rozpoczęciem rokowań przedstawiciel amerykańskiej administracji przekazał mediom, że Rosjanie zostali poproszeni o zgodę na udzielenie Ukrainie "gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 4 i artykułu 5 NATO".

- To, co otrzymałaby Ukraina, byłoby więc w praktyce bardzo podobne do NATO - powiedział podczas telekonferencji prasowej.

Zdaniem "Washington Post" narracja przyjęta przez głównych wysłanników Donalda Trumpa o tworzeniu szerszego porozumienia na rzecz bezpieczeństwa w Europie jest zbieżna z celami Kremla. Rosyjskie władze które rozpoczęły w 2022 roku pełnoskalową inwazję na Ukrainę uzasadniały ją m.in. rzekomym zagrożeniem ekspansją NATO na wschód.

Negocjatorzy z USA krytykowani przed rozmowami z Rosją. "Nie mają pojęcia"

Zięć amerykańskiego prezydenta Jared Kushner przekazał w mediach społecznościowych, że on i drugi z negocjatorów Steve Witkoff będą rozmawiać "w sprawie bezpieczeństwa europejskiego i powojennej przyszłości Ukrainy". Kushner wcześniej zapowiedział też m.in. rozmowy na rzecz przyszłej "architektury bezpieczeństwa" w Europie, która uwzględni interesy "wszystkich stron".

Jak twierdzi "WP", powołując się na słowa ekspertów, Kushner i Witkoff "mogą wkraczać na grząski grunt, który w niewielkim stopniu rozumieją". W tekście przypomniano że m.in. szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przypominała iż strategia bezpieczeństwa Europy jest gotowa, jednak Rosja ciągle łamie traktaty, na których się opiera.

Krytycznie wobec strategii przyjętej przez amerykańskich przedstawicieli mówi także Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce i doradca prezydenta George'a W. Busha.

- Wszyscy poza administracją Trumpa mają przerażające wrażenie, że Kushner i Witkoff nie mają pojęcia, z czym mają do czynienia - wskazał Fried.

- To całkowicie uzasadnione, że prezydent prosi przyjaciela, by pełnił funkcję specjalnego wysłannika. Trzeba jednak słuchać ekspertów, a oni tego nie robią. Każdy mógłby im powiedzieć, że rozmowy o powojennej architekturze bezpieczeństwa w Europie to temat suflowany przez Kreml - dodał.

- To niezrozumienie typowe dla sytuacji, w której negocjacje powierza się biznesmenom - mówił anonimowo jeden z amerykańskich urzędników, wskazując na gotowość Kushnera i Witkoffa do ustępstw jeszcze przed uzgodnieniem dotyczącym zawieszenia broni.

Przed rozmowami w Abu Zabi. "Wygląda, jakby dopiero się uczyli"

Gazeta przypomina, że nawet mimo nadchodzących negocjacji Rosjanie nadal przeprowadzają ataki na terenie Ukrainy, a Trump powiedział w rozmowie z CBS News że po wojnie "Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt". Dodał też, że nie sądzi by Władimir Putin go zwodził.

Eksperci przypominają, że porozumienie co do bezpieczeństwa w Europie zostało już zawarte w 1997 roku, dopóki Rosja go nie złamała, atakując Gruzję a potem Ukrainę.

Według Erica Ciamarelli, byłego dyrektora w federalnej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, amerykańscy negocjatorzy "muszą się jeszcze wiele nauczyć".

- Wygląda to tak, jakby dopiero się uczyli, jakby po raz pierwszy uczestniczyli w kursie poświęconym bezpieczeństwu europejskiemu i po prostu jeszcze go nie ukończyli - stwierdził.

- Poszanowanie integralności terytorialnej i swobody państw w wyborze sojuszy nie ma nic wspólnego z tym, czego chce Rosja - dodał.

- Wiemy, jakie jest ich stanowisko. Chodzi o przywrócenie żelaznej kurtyny jako granicy ich strefy dominacji - wskazał Fried. Według dyplomaty, negocjatorzy przyjmują błędne założenie, że Rosjanie mają w tej kwestii uzasadnione interesy, które należy respektować.

- Rzeczywiście mają uzasadnione interesy bezpieczeństwa, ale realizują je w sposób sugerujący, że nikt inny nie może czuć się choćby w najmniejszym stopniu bezpieczny - powiedział. Według Frieda, motywacją Trumpa może być to, że "po prostu chce wygrać".

Na czele rosyjskiej delegacji w Abu Zabi stanie doradca Władimira Putina Władimir Miedinski. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow udział przedstawicieli Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz NATO. W rozmowach będą też uczestniczyć przedstawiciele Unii Europejskiej.

Źródło: "Washington Post"



