Amerykanów czeka historyczny moment? W USA wszystkie oczy na jedno nazwisko

W skrócie Hakeem Jeffries może zostać pierwszym czarnoskórym przewodniczącym Izby Reprezentantów w historii USA.

Wybór nowego przewodniczącego Izby Reprezentantów zaplanowano na 3 stycznia przyszłego roku podczas pierwszego posiedzenia nowego Kongresu.

Jeffries zasiada w Kongresie od 2013 roku i jest najwyżej postawionym czarnoskórym urzędnikiem w Ameryce, pełniącym funkcję w strukturach władzy.

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Hakeem Jeffries czeka teraz na pierwsze posiedzenie nowego Kongresu, które zaplanowane jest na 3 stycznia przyszłego roku. Wtedy wybrany zostanie nowy przewodniczący Izby Reprezentantów.

Jeśli zgodnie z przewiadywaniami jego partyjni koledzy wskażą właśnie na niego, będzie to pierwszy przypadek objęcia tego stanowiska przez czarnoskórego polityka.

Agencja AP podkreśliła, że funkcja przewodniczącego jest drugim pod względem znaczenia urzędem zaraz po prezydencie USA.

Wyniki wyborów w USA. Hakeem Jeffries: Amerykanie domagają się zmian

Jeffries podczas przemówienia w Waszyngtonie, odnosząc się do wyborów połówkowych, podkreślał, że "Amerykanie domagają się przełomowych zmian, a demokraci zasiadający w Izbie doskonale to rozumieją". - To nie jest chwila partyjna. To jest patriotyczna sprawa - podkreślił.

Media podkreślają, że 56-letni Jeffiers zasiada w Kongresie od 2013 roku i jest najwyżej postawionym czarnoskórym urzędnikiem w Ameryce.

Jego partyjni koledzy - jak wskazała AP - chwalą sobie współpracę z Jeffriesem, jednocześnie wskazując, że ma problem z podejmowaniem szybkich decyzji pod presją, wtedy kiedy wyborcy oczekują błyskawicznych reakcji.

Czarnoskóry przewodniczącym Izby Reprezentantów? Demokraci czekają na historyczny moment

Hakeem Jeffries z wyróżnieniem ukończył prawo na Uniwersytecie Nowojorskim. Pierwsze kroki w polityce stawiał w 2000 roku, kiedy w wieku 29 lat wystartował w prawyborach Partii Demokratycznej, żeby móc kandydować do Zgromadzenia Nowy Jork. Próba jednak nie powiodła się. Dwa lata później powtórzył ten krok, który również zakończył się fiaskiem.

W 2006 roku zrobił kolejne podejście, które tym razem zakończyło się sukcesem zarówno w prawyborach jak i w wyborach powszechnych. Później dwukrotnie uzyskał reelekcję.

W 2012 przyszedł czas na większą politykę. Jeffries wystartował w wyborach do Izby Reprezentantów USA - wygrał w prawyborach i wyborach, a 3 stycznia 2013 roku został zaprzysiężony. Teraz po 14 latach spędzonych w Kongresie, może zapisać się w historii jako pierwszy czarnoskóry przewodniczący Izby.

AP przypomniała, że Jeffries jako członek Kongresowego Czarnego Klubu idzie śladem swoich poprzedników, w tym Josepha Raineya, pierwszego czarnoskórego polityka, który w 1870 roku zasiadł w Izbie Reprezentantów.



