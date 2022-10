Travis Gienger wziął udział w 49. dyniowych mistrzostwach świata, które odbyły się w mieście Anoka, w stanie Minnesota. Nauczyciel ogrodnictwa wyhodował gigantyczną tykwę. Warzywo było ustawiane na wadze przy użyciu dźwigu. Licznik wskazał 2560 funtów, czyli ponad 1161 kg, co wywołało euforię wśród publiczności.

Zdjęcie Rekordowa dynia była ustawiana na wadze przy użyciu dźwigu / Haven Daley/Associated Press/East News / East News

- Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie jeszcze większa. Finalnie cieszę się, że ustanowiłem rekord Stanów Zjednoczonych. To wyjątkowa chwila, nigdy nie marzyłem, żeby być rekordzistą - mówił w rozmowie z agencją AP.

Poprzedni rekord ustanowiony podczas zawodów w Nowym Jorku w 2020 roku wynosił 2,554 funty, czyli 1158 kg i 475 gramów.

Zwycięzca podkreślił, że choć środek roku w stanie Minnesota jest pogodny, to wiosna i zima są bardzo trudne dla hodowców. - Zrobić to w Minnesocie? To nie powinno się wydarzyć - mówił.

Za zwycięstwo w mistrzostwach organizatorzy przewidzieli nagrodę finansową. Za każdy funt wagi przyznano 9 dolarów. Oznacza to, że rekordzista wzbogacił się o 23 040 dolarów (ok. 115 570 złotych).

Do pobicia Rekordu Guinessa w tej kategorii zabrakło około 61 kg. W 2021 roku Włoch wyhodował dynię, która ważyła 2702 funty, czyli ponad 1226 kg.