Kanada. Niezidentyfikowany obiekt zestrzelony przez USA

Szczegółowe informacje o zestrzeleniu obiektu przekazała w czasie konferencji prasowej minister obrony Kanady Anita Anad. - Woperacji wzięły udział dwa kanadyjskie F-18 z bazy Cold Lake w Albercie i dwa amerykańskie F-22, była to wspólna operacja kanadyjsko-amerykańska w ramach NORAD (Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej - red.) - poinformowała.

- To pierwszy przypadek, że NORAD zestrzelił obiekt w kanadyjskiej przestrzeni powietrznej. NORAD robił to, co do niego należy - dodała Anand, odpowiadając na pytania m.in. dlaczego to amerykański samolot zestrzelił obiekt nad kanadyjską przestrzenią powietrzną. Szef sztabu kanadyjskiej armii gen. Wayne Eyre dodał, że piloci otrzymali rozkaz strzelania, ktokolwiek będzie miał lepszą pozycję do wystrzelenia rakiety.

Nieznanany obiekt w północnoamerykańskiej przestrzeni powietrznej został zauważony nad Alaską ok. 21 w piątek wieczorem, o 7 rano w sobotę (13 polskiego czasu) obiekt znalazł się w przestrzeni powietrznej Kanady - podał publiczny nadawca CBC.

Przedmiot został zestrzelony na wysokości 40 tys. stóp nad centralnym Jukonem, ok. 15:41 czasu wschodniego (21:41 czasu polskiego). Nie podała więcej szczegółów poza tym, że jest to "cylindryczny przedmiot", podobny do tego, który został zestrzelony nad Północną Karoliną, ale mniejszy.