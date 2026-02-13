W skrócie Portal Axios wskazał, że seria trzech sondaży wykazała niższą ocenę Donalda Trumpa wśród Amerykanów niż Joego Bidena.

Badanie The Harris Poll wykazało, że 51 proc. ankietowanych uznało, iż Donald Trump radzi sobie gorzej niż Joe Biden, a podobne wyniki przyniosły kolejne sondaże Rasmussen Reports i YouGov.

Badania wpisują się w szerszy trend spadającej popularności obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Na wyjątkowo niekorzystny dla Donalda Trumpa wynik serii sondaży wskazał amerykański portal Axios. Jak zauważono, w ostatnim czasie pojawiły się trzy badania, w których respondenci ocenili aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych gorzej niż Joe Bidena.

USA. Amerykanie ocenili Donalda Trumpa

Pierwszy z analizowanych sondaży został przeprowadzony przez The Harris Poll na grupie dwóch tysięcy zarejestrowanych w USA wyborców w dniach 28 - 29 stycznia. 51 proc. ankietowanych wskazało w nim, że Donald Trump radzi sobie gorzej niż Joe Biden (49 proc. jest przeciwnego zdania).

Podobnie prezentuje się także ogólna ocena rządów obecnego prezydenta - 46 proc. badanych spodziewało się po polityku lepszych rezultatów (po 28 proc. wybrało odpowiedzi mówiące, że Trump radzi sobie lepiej niż się spodziewali lub że spełnia ich oczekiwania).

O podobną kwestię Amerykanów zapytano w innym badaniu, zrealizowanym przez przychylne Trumpowi Rasmussen Reports w dniach 2 - 4 lutego. Z sondażu wynika, że 48 proc. Amerykanów, zapytanych o to, kto lepiej radził sobie na stanowisku prezydenta, wskazało Joe Bidena.

Trumpa wybrało 40 proc. badanych. Pozostali ankietowani oceniają polityków na podobnym poziomie.

Najnowszy sondaż. Donald Trump vs Joe Biden. Amerykanie wskazują

Na takie samo pytanie odpowiadali respondenci w ostatnim z przytoczonych sondaży, przeprowadzonym w dniach 6 - 9 lutego przez YouGov. 46 proc. badanych wskazało, że Trump radzi sobie gorzej niż Biden. Dla 40 proc. sytuacja prezentuje się odwrotnie, a 7 proc. ocenia obu polityków podobnie.

Przytoczone wyżej wyniki sondaży wpisują się w szerszą tendencję - już od dłuższego czasu amerykańscy wyborcy coraz gorzej oceniają rządy obecnej głowy państwa. Trend ten dotyczy zarówno demokratów, jak i republikanów.

Wśród najczęściej podnoszonych kwestii pojawiają się problemy gospodarcze i spadający poziom życia, a także nadmierne skupienie się administracji na kwestiach międzynarodowych.

