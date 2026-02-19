W skrócie Amerykańska armia wysłała na Azory od wtorku około 400 żołnierzy i od 15 do 24 samolotów wojskowych.

Baza wojskowa Lajes na azorskiej wyspie Terceira jest wykorzystywana do obecnych działań wojskowych USA.

Amerykańskie wojska stacjonują w Portugalii od 1944 roku, a ich obecność reguluje umowa z 1995 roku.

Amerykańska armia wysłała od wtorku na Azory około 400 żołnierzy oraz od 15 do 24 samolotów wojskowych - przekazały w środę wieczorem portugalskie media.

Według lizbońskich komentatorów w związku z nagłym zwiększeniem obecności wojsk USA oraz myśliwców i innych maszyn wojskowych spodziewane jest wykorzystanie bazy militarnej Lajes na azorskiej wyspie Terceira do operacji zbrojnej.

"Ta zwiększona obecność samolotów amerykańskich, w tym maszyn do tankowania samolotów, transportowych oraz myśliwców w bazie Lajes przypomina podobną operację USA z czerwca 2025 r., kiedy to Stany Zjednoczone zaatakowały obiekty nuklearne Iranu" - oceniła sytuację SIC.

Z informacji SIC wynika, że od wtorku do środy przybyło na azorską wyspę Terceira dziesięć samolotów tankujących i transportowych Boeing KPC-46, cztery myśliwce F-16 Narodowej Gwardii Karoliny Południowej, a także Boeing C-17 do transportu dużych ładunków wojskowych.

Według SIC jedna z maszyn amerykańskiej armii jest niesprawna z powodu awarii.

Z kolei agencja prasowa Lusa, która odnotowała, że na Terceirę dotarło też w ostatnich dniach około 400 żołnierzy, czyli tyle samo co w czerwcu ubiegłego roku, twierdzi, że maszyn powietrznych USA jest w portugalskiej bazie Lajes więcej.

Zgodnie z ustaleniami Lusy w środę po południu na azorskiej wyspie było co najmniej 11 samolotów tankujących KPC-46, 12 myśliwców F-16 oraz jeden samolot transportowy C-17.

Żołnierze USA stacjonują w Portugalii od wielu lat. Wysyłani są kolejni

Amerykańskie wojska stacjonują na terytorium Portugalii nieprzerwanie od 1944 r., kiedy za sprawą Brytyjczyków korzystających z bazy wojskowej Lajes, pojawiły się na azorskiej wyspie Terceira w ostatnich miesiącach II wojny światowej.

Strategiczne położenie Azorów na Oceanie Atlantyckim i znajdujące się tam wojska amerykańskie okazały się w 1949 r. jednym z głównych argumentów do zaproszenia Portugalii do współtworzenia NATO.

Aktualną obecność wojsk USA na wyspie Terceira reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 r., która przewiduje, że siły powietrzne Stanów Zjednoczonych mogą korzystać z bazy wojskowej Lajes do celów związanych z działaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zgodnie z szacunkami lokalnych mediów na Terceirze stacjonowało dotychczas 165 amerykańskich żołnierzy wspieranych przez 400 portugalskich pracowników bazy Lajes.

