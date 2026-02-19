Amerykanie wysłali żołnierzy na Azory. Media o "przygotowaniach do operacji"
Amerykanie wysłali od wtorku na Azory około 400 żołnierzy oraz liczne samoloty wojskowe. Zdaniem portugalskich mediów wskazuje to, że baza militarna Lajes zostanie wykorzystana do operacji zbrojnej. "Przypomina to podobną operację USA z czerwca 2025 r., kiedy Stany Zjednoczone zaatakowały obiekty nuklearne Iranu" - oceniła sytuację SIC.
W skrócie
- Amerykańska armia wysłała na Azory od wtorku około 400 żołnierzy i od 15 do 24 samolotów wojskowych.
- Baza wojskowa Lajes na azorskiej wyspie Terceira jest wykorzystywana do obecnych działań wojskowych USA.
- Amerykańskie wojska stacjonują w Portugalii od 1944 roku, a ich obecność reguluje umowa z 1995 roku.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Amerykańska armia wysłała od wtorku na Azory około 400 żołnierzy oraz od 15 do 24 samolotów wojskowych - przekazały w środę wieczorem portugalskie media.
Według lizbońskich komentatorów w związku z nagłym zwiększeniem obecności wojsk USA oraz myśliwców i innych maszyn wojskowych spodziewane jest wykorzystanie bazy militarnej Lajes na azorskiej wyspie Terceira do operacji zbrojnej.
"Ta zwiększona obecność samolotów amerykańskich, w tym maszyn do tankowania samolotów, transportowych oraz myśliwców w bazie Lajes przypomina podobną operację USA z czerwca 2025 r., kiedy to Stany Zjednoczone zaatakowały obiekty nuklearne Iranu" - oceniła sytuację SIC.
Amerykanie wysłali wojsko na Azory. Nawet 400 żołnierzy
Z informacji SIC wynika, że od wtorku do środy przybyło na azorską wyspę Terceira dziesięć samolotów tankujących i transportowych Boeing KPC-46, cztery myśliwce F-16 Narodowej Gwardii Karoliny Południowej, a także Boeing C-17 do transportu dużych ładunków wojskowych.
Według SIC jedna z maszyn amerykańskiej armii jest niesprawna z powodu awarii.
Z kolei agencja prasowa Lusa, która odnotowała, że na Terceirę dotarło też w ostatnich dniach około 400 żołnierzy, czyli tyle samo co w czerwcu ubiegłego roku, twierdzi, że maszyn powietrznych USA jest w portugalskiej bazie Lajes więcej.
Zgodnie z ustaleniami Lusy w środę po południu na azorskiej wyspie było co najmniej 11 samolotów tankujących KPC-46, 12 myśliwców F-16 oraz jeden samolot transportowy C-17.
Żołnierze USA stacjonują w Portugalii od wielu lat. Wysyłani są kolejni
Amerykańskie wojska stacjonują na terytorium Portugalii nieprzerwanie od 1944 r., kiedy za sprawą Brytyjczyków korzystających z bazy wojskowej Lajes, pojawiły się na azorskiej wyspie Terceira w ostatnich miesiącach II wojny światowej.
Strategiczne położenie Azorów na Oceanie Atlantyckim i znajdujące się tam wojska amerykańskie okazały się w 1949 r. jednym z głównych argumentów do zaproszenia Portugalii do współtworzenia NATO.
Aktualną obecność wojsk USA na wyspie Terceira reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 r., która przewiduje, że siły powietrzne Stanów Zjednoczonych mogą korzystać z bazy wojskowej Lajes do celów związanych z działaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Zgodnie z szacunkami lokalnych mediów na Terceirze stacjonowało dotychczas 165 amerykańskich żołnierzy wspieranych przez 400 portugalskich pracowników bazy Lajes.