W skrócie Ponad tysiąc manifestacji zaplanowano w weekend w USA po zastrzeleniu Renee Nicole Good przez funkcjonariusza ICE.

Protesty organizowane są przez grupy broniące praw obywatelskich i migrantów. Demonstranci żądają wycofania agentów ICE z miast.

Podczas protestu pod hotelem w Minneapolis zgromadzenie uznano za nielegalne, zatrzymano kilkadziesiąt osób, a jeden policjant został ranny.

Ogólnokrajowe protesty po zastrzeleniu 37-latki w Minnesocie zorganizowały organizacje broniące praw obywatelskich i praw migrantów. Organizatorzy, na których powołuje się Reuters, poinformowali, że w całym kraju zaplanowano ponad 1000 wydarzeń weekendowych.

Organizacje dodały, że głównym celem manifestacji jest zakończenie masowego rozmieszczenia agentów Urzędu Celno-Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych (ICE). Przypomnijmy, że zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent Donald Trump. Funkcjonariusze stacjonują głównie w miastach zarządzanych przez polityków Demokratów.

Protesty w USA. Ranny został jeden policjant

W piątkowy wieczór tłumy demonstrantów zorganizowały "hałaśliwy protest" przed hotelem w Minneapolis, gdzie prawdopodobnie przebywał oddział agentów ICE.

Na nagraniu opublikowanym przez aktywistów w mediach społecznościowych zobaczyć można było protestujących ubranych w jaskrawe kostiumy, którzy wywoływali hałas m.in., uderzając w bębny, waląc w garnki i patelnie czy krzycząc przez megafony. Ponadto niektórzy świecili latarkami w okna hotelu.

Telewizja CNN dodała, że policja uznała zgromadzenia za nielegalne. Z tego powodu "zatrzymano i wystawiono mandaty" co najmniej 30 osobom.

Dane te potwierdził burmistrz Minneapolis Jacob Frey w trakcie konferencji prasowej w sobotę. Jak przekazał, służby aresztowały 29 protestujących.

Szef policji w Minneapolis Brian O'Hara poinformował ponadto, że podczas akcji protestacyjnej ranny został jeden policjant.

Zastrzelenie 37-latki w Minneapolis. Agent miał działać "w samoobronie"

Przypomnijmy, że manifestacje w Stanach Zjednoczonych mają związek z zastrzeleniem 37-letniej Renee Nicole Good przez funkcjonariusza ICE.

Po zdarzeniu Departament Bezpieczeństwa (DHS) informował, że agent oddał strzały "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała próbować użyć samochodu jako broni i potrącić funkcjonariuszy.

Agencja Reutera poinformowała, że 37-latka miała w dniu śmierci brać udział w jednym z licznych "patroli osiedlowych", których celem jest śledzenie, monitorowanie i dokumentowanie działalności ICE.

Tuż po zdarzeniu burmistrz Minneapolis stanowczo zaprzeczył, jakoby służby działały w samoobronie.

- To kompletna bzdura. Widziałem nagranie. To było lekkomyślne nadużycie władzy, które doprowadziło do śmierci człowieka - mówił Frey.

J.D. Vance: Życiu agenta zagrażało niebezpieczeństwo. W sieci pojawiło się kolejne nagranie

W piątek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie prezentujące perspektywę jednego z funkcjonariuszy ICE w trakcie zdarzenia. Widać na nim jak agent najpierw okrąża samochód, który blokuje przejazd, a następnie zostaje przez niego potrącony.

"Obejrzyjcie to, choć to trudne. Wielu z was słyszało, że ten funkcjonariusz nie został potrącony przez samochód, nie był nękany i zamordował niewinną kobietę. Prawda jest taka, że jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo, a on strzelał w samoobronie" - komentował nagranie wiceprezydent USA J.D. Vance.

Dodajmy, że po zdarzeniu szef policji w Minneapolis Brian O'Hara poinformował, że Renee Nicole Good była białą 37-letnią kobietą, wobec której nie toczyło się żadne postępowanie imigracyjne.

Kobieta została postrzelona w głowę i zmarła po przewiezieniu do szpitala. Amerykańskie media informowały, że osierociła troje dzieci.

Źródła: Reuters, CNN

