Lotnisko w El Paso, położone w bezpośrednim sąsiedztwie amerykańskiej bazy wojskowej Biggs Army Airfield oraz tuż przy granicy z meksykańskim miastem Juarez, poinformowało o uziemieniu wszystkich maszyn w komunikacie w mediach społecznościowych.

Według oświadczenia portu lotniczego, decyzja zapadła w trybie natychmiastowym, a służby oczekują na dalsze wytyczne od władz federalnych.

USA. Wstrzymano ruch lotniczy przy granicy z Meksykiem

Tymczasowe restrykcje mają obowiązywać do 21 lutego. Obejmują one przestrzeń powietrzną w promieniu około 10 mil morskich od lotniska (16 kilometrów).

FAA zaznaczyła, że zakaz dotyczy wyłącznie terytorium Stanów Zjednoczonych i nie obejmuje przestrzeni powietrznej Meksyku.

Mimo zapytań ze strony agencji prasowych, przedstawiciele FAA nie udzielili dotychczas dodatkowych wyjaśnień na temat powodów wprowadzenia środków bezpieczeństwa. Jak podkreśla Reuters, nagły tryb ogłoszenia zakazu sugeruje sytuację o charakterze pilnym.

Nagła decyzja w sprawie lotniska. Port obsługuje miliony pasażerów

Blokada ruchu lotniczego w El Paso oznacza poważne utrudnienia dla transportu w południowej części USA. Port lotniczy w El Paso jest ważnym węzłem komunikacyjnym. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2025 roku obsłużył blisko 3,5 miliona pasażerów.

Z lotniska korzystają najwięksi amerykańscy przewoźnicy, w tym Southwest, Delta, United oraz American Airlines.

Odwołanie wszystkich połączeń wymusza na liniach lotniczych masowe zmiany w rozkładach oraz konieczność zapewnienia opieki podróżnym, którzy utknęli w teksańskim porcie. Sytuacja pozostaje rozwojowa, a służby monitorują obszar przygraniczny.

