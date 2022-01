Amerykanie stracili samolot. Wpadł do Morza Południowochińskiego

Amerykańska marynarka wojenna przygotowuje się do odzyskania myśliwca F-35C, który wpadł do Morza Południowochińskiego. Do wypadku doszło, gdy pilot maszyny próbował przeprowadzić manewr lądowania na lotniskowcu USS Carl Vinson - podaje w środę Al-Dżazira. Pilot bezpiecznie się katapultował, jednak on i siedmiu innych członków marynarki odniosło obrażenia.

Zdjęcie Samolot F-35C Lightning II na USS Carl Vinson; zdj. ilustracyjne / US Navy / Polaris / East News