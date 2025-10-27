Amerykanie stracili je w pół godziny. Śmigłowiec i myśliwiec runęły do wody
Dwie jednostki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych - śmigłowiec i myśliwiec - rozbiły się w Morzu Południowochińskim - poinformowała agencja AFP. W wyniku incydentów nikt nie zginął. Zdarzenia zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Azji.
W skrócie
- Dwa amerykańskie statki powietrzne - śmigłowiec oraz myśliwiec - rozbiły się w ciągu pół godziny na Morzu Południowochińskim.
- "Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podała US Navy w oświadczeniu.
- Zdarzenia zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Azji.
Do obydwu wypadków doszło w niedzielę podczas "rutynowych operacji" lotniczych prowadzonych z pokładu lotniskowca USS Nimitz.
Pierwszym z nich był wypadek śmigłowca MH-60R Sea Hawk, który spadł do wody w trakcie działań operacyjnych.
Zaledwie pół godziny później w Morzu Południowochińskim rozbił się myśliwiec Boeing F/A-18F Super Hornet.
Katastrofa amerykańskich maszyn - rozbiły się śmigłowiec i myśliwiec
Marynarka Wojenna USA Pacyfiku potwierdziła, że w wyniku zdarzeń nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.
Wszyscy trzej członkowie załogi śmigłowca zostali odnalezieni przez ekipy poszukiwawczo-ratownicze. Dwóch pilotów myśliwca bezpiecznie się katapultowało.
"Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podała US Navy w oświadczeniu. Dodano również, że przyczyny obu zdarzeń są obecnie badane.
Morze Południowochińskie. Dwie jednostki US Navy rozbiły się w wodzie
Incydenty te mają miejsce w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump przebywa w regionie, odbywając swoją pierwszą wizytę w Azji poczas swojej drugiej kadencji.
W nadchodzących dniach podróż do kilku państw w Azji ma rozpocząć także szef Departamentu Wojny Pete Hegseth.
Wcześniej w tym roku dwa amerykańskie samoloty spadły z lotniskowca USS Harry S. Truman podczas operacji na Bliskim Wschodzie.