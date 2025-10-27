Amerykanie stracili je w pół godziny. Śmigłowiec i myśliwiec runęły do wody

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Dwie jednostki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych - śmigłowiec i myśliwiec - rozbiły się w Morzu Południowochińskim - poinformowała agencja AFP. W wyniku incydentów nikt nie zginął. Zdarzenia zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Azji.

Dwie jednostki US Navy rozbiły się na Morzu Południowochińskim; zdj. ilustracyjne
Dwie jednostki US Navy rozbiły się na Morzu Południowochińskim; zdj. ilustracyjneMass Communication Specialist 3rd Class Amber Smalley / U.S. NavyGetty Images

W skrócie

  • Dwa amerykańskie statki powietrzne - śmigłowiec oraz myśliwiec - rozbiły się w ciągu pół godziny na Morzu Południowochińskim.
  • "Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podała US Navy w oświadczeniu.
  • Zdarzenia zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Azji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do obydwu wypadków doszło w niedzielę podczas "rutynowych operacji" lotniczych prowadzonych z pokładu lotniskowca USS Nimitz.

Pierwszym z nich był wypadek śmigłowca MH-60R Sea Hawk, który spadł do wody w trakcie działań operacyjnych.

Zaledwie pół godziny później w Morzu Południowochińskim rozbił się myśliwiec Boeing F/A-18F Super Hornet.

Katastrofa amerykańskich maszyn - rozbiły się śmigłowiec i myśliwiec

Marynarka Wojenna USA Pacyfiku potwierdziła, że w wyniku zdarzeń nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.

Wszyscy trzej członkowie załogi śmigłowca zostali odnalezieni przez ekipy poszukiwawczo-ratownicze. Dwóch pilotów myśliwca bezpiecznie się katapultowało.

"Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podała US Navy w oświadczeniu. Dodano również, że przyczyny obu zdarzeń są obecnie badane.

Zobacz również:

Lotniskowiec USS Harry S. Truman (Zdjęcie ilustracyjne)
Świat

Amerykański myśliwiec wypadł za burtę. Próbował lądować na lotniskowcu

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Morze Południowochińskie. Dwie jednostki US Navy rozbiły się w wodzie

    Incydenty te mają miejsce w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump przebywa w regionie, odbywając swoją pierwszą wizytę w Azji poczas swojej drugiej kadencji.

    W nadchodzących dniach podróż do kilku państw w Azji ma rozpocząć także szef Departamentu Wojny Pete Hegseth.

    Wcześniej w tym roku dwa amerykańskie samoloty spadły z lotniskowca USS Harry S. Truman podczas operacji na Bliskim Wschodzie.

    Zobacz również:

    Prezydent USA Donald Trump
    Świat

    Trump walczy z kartelami. Nowy kierunek uderzenia

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    "Śniadanie Rymanowskiego": Konwencja zjednoczeniowa KOPolsat News

    Najnowsze