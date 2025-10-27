W skrócie Dwa amerykańskie statki powietrzne - śmigłowiec oraz myśliwiec - rozbiły się w ciągu pół godziny na Morzu Południowochińskim.

"Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podała US Navy w oświadczeniu.

Zdarzenia zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Azji.

Do obydwu wypadków doszło w niedzielę podczas "rutynowych operacji" lotniczych prowadzonych z pokładu lotniskowca USS Nimitz.

Pierwszym z nich był wypadek śmigłowca MH-60R Sea Hawk, który spadł do wody w trakcie działań operacyjnych.

Zaledwie pół godziny później w Morzu Południowochińskim rozbił się myśliwiec Boeing F/A-18F Super Hornet.

Marynarka Wojenna USA Pacyfiku potwierdziła, że w wyniku zdarzeń nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.

Wszyscy trzej członkowie załogi śmigłowca zostali odnalezieni przez ekipy poszukiwawczo-ratownicze. Dwóch pilotów myśliwca bezpiecznie się katapultowało.

"Cały personel biorący udział w zdarzeniu jest bezpieczny i w stabilnym stanie" - podała US Navy w oświadczeniu. Dodano również, że przyczyny obu zdarzeń są obecnie badane.

Incydenty te mają miejsce w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump przebywa w regionie, odbywając swoją pierwszą wizytę w Azji poczas swojej drugiej kadencji.

W nadchodzących dniach podróż do kilku państw w Azji ma rozpocząć także szef Departamentu Wojny Pete Hegseth.

Wcześniej w tym roku dwa amerykańskie samoloty spadły z lotniskowca USS Harry S. Truman podczas operacji na Bliskim Wschodzie.

