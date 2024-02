Amerykanie rozpoczęli ataki w Syrii. Bombardują cele wojskowe

Do ataku na amerykańską bazę Tower 22 zlokalizowaną w pobliżu granicy Jordanii z Irakiem i Syrią doszło w zeszłą niedzielę. W wyniku uderzenia bezzałogowca życie straciło trzech żołnierzy US Army, a kilkudziesięciu zostało rannych.

- Ci wojskowi ucieleśniali to, co najlepsze w naszym narodzie: niezłomność w swojej odwadze. Niezachwianie w swoich obowiązkach. Nieugięcie w swoim zaangażowaniu na rzecz naszego kraju. Ryzykując własne bezpieczeństwo dla dla bezpieczeństwa swoich rodaków oraz naszych sojuszników i partnerów, z którymi współpracujemy. Staniemy do walki z terroryzmem. To walka, której nie zaprzestaniemy - mówił Biden.