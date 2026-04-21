W skrócie Siły zbrojne USA zatrzymały i weszły na pokład tankowca M/T Tifani na wodach międzynarodowych, powołując się na "prawo wizyty".

Pentagon poinformował, że jednostka była sankcjonowana i nie miała bandery państwowej, a operacja przebiegła bez incydentów.

W niedzielę amerykański niszczyciel ostrzelał i zajął irański statek towarowy TOUSKA po próbie przerwania blokady na Morzu Arabskim.

Departament Wojny USA zadeklarował, że w nocy z poniedziałku na wtorek żołnierze weszli na pokład M/T Tifani bez żadnych towarzyszących temu incydentów. Poprzednio, w niedzielę, aby zatrzymać irański tankowiec w pobliżu amerykańskiej blokady na Bliskim Wschodzie, niszczyciel wysłany przez Waszyngton ostrzelał tę jednostkę.

USA zatrzymały tankowiec na Indo-Pacyfiku. "Jak zaznaczaliśmy"

Do zatrzymania tankowca M/T Tifani doszło w obszarze Indo-Pacyfiku. Pentagon nie podał dokładnej lokalizacji, chociaż wskazany region rozciąga się od wschodnich wybrzeży Afryki po Oceanię. W celu zatrzymania powołano się na "prawo wizyty" pozwalające na skontrolowanie statku, jeśli podejrzewane jest jego nielegalne użycie.

"Jak jasno zaznaczyliśmy, będziemy prowadzić globalne wysiłki egzekwowania prawa morskiego w celu zakłócenia nielegalnych sieci i przechwytywania sankcjonowanych jednostek dostarczających Iranowi materialne wsparcie - wszędzie tam, gdzie działają" - podał departament w komunikacie na platformie X.

Choć na wodach międzynarodowych statek podlega tylko państwu swojej bandery, Pentagon podkreślił, iż sankcjonowane jednostki nie mogą czuć się na tych akwenach bezpiecznie. Zapowiedziano kolejne operacje na rzecz ograniczenia swobody manewrów morskich takim statkom.

Blokada irańskich portów. Żołnierze weszli na pokład tankowca

Zatrzymanie M/T Tifani to kolejne potwierdzone wejście amerykańskich żołnierzy na pokład obcej jednostki. W niedzielę siły USA na Morzu Arabskim ostrzelały irański statek towarowy TOUSKA, próbujący przerwać blokadę, a następnie zajęły go w celu przeszukania.

Jak tłumaczyło później Dowództwo Centralne USA, "siły amerykańskie wydały wielokrotne ostrzeżenia i informowały jednostkę pod irańską banderą, że narusza blokadę". Po poleceniu opuszczenia maszynowni statku niszczyciel USS Spruance oddał kilka strzałów.

