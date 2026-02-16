Amerykanie pomogli Rosjanom? Mieli załatwić przelot nad Unią Europejską
Rosyjska delegacja będzie mogła bezpiecznie przylecieć nad terytorium Unii Europejskiej - informuje prokremlowska agencja RIA Nowosti. Dyplomaci mają uczestniczyć w rozmowach USA-Rosja-Ukraina w Genewie. Pośredniczyć w negocjacjach na temat przelotu miały Stany Zjednoczone.
W skrócie
- Rosyjska delegacja uzyskała zgodę na przelot przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych - twierdzą rosyjskie media.
- Delegacja rosyjska uda się do Genewy na rozmowy USA-Rosja-Ukraina z udziałem do 20 osób, w tym doradcy prezydenta Rosji.
- Tematem spotkania w Genewie będzie m.in. zawieszenie broni w sektorze energetycznym.
Informacja jest powszechnie cytowana w poniedziałek przez rosyjskie media. Jak wskazuje RIA Nowosti, lot do Genewy udało się zorganizować "dzięki pomocy strony amerykańskiej". Moskwę na szczycie w Genewie ma reprezentować do 20 delegatów, w tym doradca prezydenta Rosji Władimir Medinski.
Rozmowy odbędą się w dniach 17-18 lutego i według agencji TASS jednym z tematów ma być zawieszenie broni w sektorze energetycznym.
Delegacja Rosji nad Unią Europejską
By Rosjanie dotarli do Szwajcarii, muszą przelecieć nad terytorium państw Unii Europejskiej. Po agresji na Ukrainę Wspólnota w ramach sankcji całkowicie zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich rosyjskich statków powietrznych.
Jak twierdzi RIA Nowosti, strona amerykańska "uczestniczyła na szczeblu technicznym w koordynowaniu pozwoleń związanych z przylotem delegacji rosyjskiej do Genewy".
Wcześniej TASS informował, że bezpieczeństwo lotu delegacji rosyjskiej na delegacje zobowiązała się zapewnić Szwajcaria.
Negocjacje USA-Rosja-Ukraina w Genewie
Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, negocjacje w Genewie mają mieć szerszy zakres niż dwie tury rozmów w Abu Zabi. Teraz delegacji rosyjskiej będzie przewodniczył doradca Władimira Putina, wcześniej rozmowy prowadził admirał Igor Kostiukow, szef Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
Z kolei na czele delegacji ukraińskiej stanie szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego - Kyryło Budanow. Po stronie ukraińskiej członkami delegacji są zarówno wojskowi, jak i aktywni politycy.