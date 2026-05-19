W skrócie Według sondażu YouGov 57 proc. respondentów wyraża niechęć wobec Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Większość ankietowanych uważa, że Donald Trump wykorzystuje swoje stanowisko do osobistych celów, a odsetek ten wzrósł od listopada 2025 roku.

Ponad połowa osób biorących udział w badaniu twierdzi, że pozycja Stanów Zjednoczonych na świecie pogorszyła się od czasu objęcia przez niego prezydentury.

Niechęć wobec Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych wyraziło 57 proc. ankietowanych, podczas gdy jego działania pochwala 37 proc. pytanych w sondażu YouGov dla "The Economist".

Analitycy podkreślili, że wynik ten jest blisko rekordowo niskiego poziomu poparcia dla Trumpa w czasie drugiej kadencji, jakie wykazało badanie w ubiegłym tygodniu. "Wielu Amerykanów twierdzi też, że Trump jest egoistyczny podczas swojej prezydentury" - zauważyli ankieterzy.

Nowy sondaż. Większość wskazała Donalda Trumpa jako egoistę

Większość respondentów (59 proc.) uważa, że prezydent wykorzystuje swoje stanowisko dla własnych korzyści. Odsetek osób, które mają takie zdanie, wzrósł o trzy punkty procentowe względem badania z listopada 2025 roku.

Egoistyczne podejście do władzy zarzuca Trumpowi 93 proc. wyborców demokratów oraz 64 proc. osób o niezdeklarowanych preferencjach politycznych, podczas gdy 71 proc. zwolenników republikanów sprzeciwia się tej tezie.

Stany Zjednoczone ze słabszą pozycją na świecie?

Ponadto 53 proc. pytanych Amerykanów twierdzi, że pozycja Stanów Zjednoczonych na świecie pogorszyła się od czasu, gdy Trump ponownie został prezydentem. To prawie dwukrotnie więcej niż odsetek osób, które uważają, że pozycja USA się poprawia - takiego zdania jest 26 proc. ankietowanych.

Niekorzystny wpływ Trumpa na politykę zagraniczną ponownie dostrzegają głównie wyborcy Demokratów (90 proc.) i o niezdeklarowanych poglądach (57 proc.). Natomiast większość sympatyków Republikanów (62 proc.) uważa, że sytuacja ich kraju się poprawiła.

Sondaż przeprowadzono w dniach 15-18 maja.





