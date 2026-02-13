W skrócie CIA opublikowało film w języku mandaryńskim, skierowany do chińskich żołnierzy, zachęcający do współpracy z amerykańskim wywiadem.

Nagranie odnosi się do niedawnych wydarzeń w chińskiej armii, w tym oskarżenia generała Zhanga Youxia o poważne naruszenie dyscypliny i prawa, związane m.in. z przekazywaniem informacji USA.

Kampania CIA obejmuje filmy mające dotrzeć do chińskich urzędników i żołnierzy oraz zachęcić ich do bezpiecznego kontaktu z agencją.

Opublikowany przez amerykańskie CIA film jest najnowszym z serii materiałów skierowanych do chińskich żołnierzy, które mają na celu zrekrutowanie potencjalnych informatorów w Chinach.

Film, nagrany w języku mandaryńskim, opowiada historię chińskiego oficera średniego szczebla, który jest rozczarowany tym, co obserwuje w armii Chin.

Mężczyzna zwraca uwagę na korupcję wśród najwyższych rangą wojskowych i akcje uderzające w mniej wpływowych żołnierzy. Na koniec informuje, jak bezpiecznie skontaktować się z amerykańskim wywiadem.

Nagranie zatytułowane "Save the Future" ("Ocalmy przyszłość" - red.) w oczywisty sposób odnosi się do niedawnych wydarzeń, które wstrząsnęły posadami chińskich sił zbrojnych.

W zeszłym miesiącu władze Chin zdecydowały się na bezprecedensowy krok i publicznie ogłosiły, że generał Zhang Youxia, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej, został oskarżony o "poważne naruszenie dyscypliny i prawa".

Późniejsze medialne doniesienia mówiły, że za tym ogólnym określeniem kryje się m.in. przekazywanie USA informacji na temat programu nuklearnego Chin.

Odwołanie Youxia wpisuje się w szerszy trend w chińskiej armii - z liczącej siedmiu członków w 2022 roku Centralnej Komisji Wojskowej na stanowiskach pozostał tylko jeden generał i sam Xi Jinping. Pozostali musieli zmierzyć się z oskarżeniami i dochodzeniami.

Propagandowy film chińskiego wywiadu. Chcą trafić do żołnierzy

- Będziemy nadal oferować chińskim urzędnikom rządowym i obywatelom możliwość wspólnej pracy na rzecz lepszej przyszłości - stwierdził w oświadczeniu dyrektor CIA John Ratcliffe, dodając, że podobne filmy trafiły do szerokiego grona odbiorców.

To nie pierwsza tego typu kampania przeprowadzona przez amerykańską agencję wywiadowczą. Za rządów Joe Bidena CIA przygotowało podobne filmy skierowane do Rosjan.

- Chcemy, żeby chińscy urzędnicy wiedzieli, że nie są bezsilni. Nasze wcześniejsze nagrania dotarły do milionów ludzi i skłoniły ich do kontaktu z nami - stwierdził anonimowy agent USA w wywiadzie dla NBC.

