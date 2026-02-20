W skrócie NORAD poinformowało o wykryciu i śledzeniu rosyjskich samolotów wojskowych u wybrzeży Alaski.

W odpowiedzi na działania Rosji siły USA i Kanady poderwały myśliwce F-16, F-35, jeden samolot E-3 i cztery KC-135.

Rosyjskie samoloty nie naruszyły przestrzeni powietrznej USA ani Kanady.

Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej (NORAD) informuje, że w czwartek wykryło i śledziło "wiele rosyjskich samolotów wojskowych" operujących w Strefie Identyfikacyjnej Obrony Powietrznej (ADIZ) u wybrzeży Alaski - podaje agencja Reutera.

USA i Kanada odpowiedziały na ruch Rosji. Poderwano myśliwce

W skład NORAD wchodzą dwa kraje: Stany Zjednoczone i Kanada. W komunikacie dowództwa czytamy, że wojsko "wykryło i śledziło" dwa rosyjskie samoloty Tu-95, dwa myśliwce Su-35 i jeden samolot A-50.

Tu-95 to rosyjski samolot bombowy lub rozpoznawczy dalekiego zasięgu, Su-35 jest myśliwcem wielozadaniowym, a A-50 to rosyjski samolot wczesnego ostrzegania.

NORAD informuje, że w odpowiedzi na działania Rosjan wysłało dwa myśliwce F-16 i dwa F-35, jeden samolot wczesnego ostrzegania E-3 i cztery KC-135, zwane latającymi cysternami w celu "przechwycenia, identyfikacji i eskortowania samolotów do momentu opuszczenia przez nie ADIZ na Alasce".

Jak podaje NORAD, rosyjskie samoloty wojskowe pozostały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie naruszyły suwerennej przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych ani Kanady. "Działania Rosji w strefie ADIZ na Alasce odbywają się regularnie i nie są postrzegane jako zagrożenie" - zaznacza amerykańsko-kanadyjskie dowództwo.

Myśliwce USA i Kanady eskortowały rosyjskie maszyny. "Jesteśmy gotowi"

Wojsko podkreśla, że eskortowało rosyjskie maszyny aż opuściły one strefę ADIZ u wybrzeży Alaski.

"Strefa ADIZ rozpoczyna się w miejscu, w którym kończy się suwerenna przestrzeń powietrzna i stanowi określony odcinek międzynarodowej przestrzeni powietrznej, który wymaga łatwej identyfikacji wszystkich statków powietrznych w interesie bezpieczeństwa narodowego" - wyjaśnia NORAD.

W komunikacie dowództwa czytamy również, że NORAD "wykorzystuje warstwową sieć obronną składającą się z satelitów, radarów naziemnych i pokładowych oraz samolotów myśliwskich, aby wykrywać i śledzić statki powietrzne oraz informować o odpowiednich działaniach".

"NORAD pozostaje gotowy do wykorzystania szeregu opcji reagowania w obronie Ameryki Północnej" - zapewnia wojsko.

