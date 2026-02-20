Amerykanie i Kanadyjczycy poderwali myśliwce. "Wiele rosyjskich samolotów"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Dwa rosyjskie bombowce Tu-95, dwa myśliwce Su-35 i jeden samolot A-50 operowały w czwartek u wybrzeży Alaski - poinformowało amerykańsko-kanadyjskie dowództwo NORAD. Wojsko w odpowiedzi poderwało swoje maszyny: dwa F-16, dwa F-35, jeden E-3 i cztery KC-135.

Trzy wojskowe myśliwce lecące w formacji nad warstwą chmur, w słonecznej scenerii z lotniczą perspektywą i rozległym krajobrazem nieba.
Po wykryciu rosyjskich maszyn u wybrzeży Alaski NORAD poderwało swoje samoloty. Zdjęcie ilustracyjne US AIR FORCE / DANIEL HUGHESAFP

W skrócie

  • NORAD poinformowało o wykryciu i śledzeniu rosyjskich samolotów wojskowych u wybrzeży Alaski.
  • W odpowiedzi na działania Rosji siły USA i Kanady poderwały myśliwce F-16, F-35, jeden samolot E-3 i cztery KC-135.
  • Rosyjskie samoloty nie naruszyły przestrzeni powietrznej USA ani Kanady.
Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej (NORAD) informuje, że w czwartek wykryło i śledziło "wiele rosyjskich samolotów wojskowych" operujących w Strefie Identyfikacyjnej Obrony Powietrznej (ADIZ) u wybrzeży Alaski - podaje agencja Reutera.

USA i Kanada odpowiedziały na ruch Rosji. Poderwano myśliwce

W skład NORAD wchodzą dwa kraje: Stany Zjednoczone i Kanada. W komunikacie dowództwa czytamy, że wojsko "wykryło i śledziło" dwa rosyjskie samoloty Tu-95, dwa myśliwce Su-35 i jeden samolot A-50.

Tu-95 to rosyjski samolot bombowy lub rozpoznawczy dalekiego zasięgu, Su-35 jest myśliwcem wielozadaniowym, a A-50 to rosyjski samolot wczesnego ostrzegania.

    NORAD informuje, że w odpowiedzi na działania Rosjan wysłało dwa myśliwce F-16 i dwa F-35, jeden samolot wczesnego ostrzegania E-3 i cztery KC-135, zwane latającymi cysternami w celu "przechwycenia, identyfikacji i eskortowania samolotów do momentu opuszczenia przez nie ADIZ na Alasce".

    Jak podaje NORAD, rosyjskie samoloty wojskowe pozostały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie naruszyły suwerennej przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych ani Kanady. "Działania Rosji w strefie ADIZ na Alasce odbywają się regularnie i nie są postrzegane jako zagrożenie" - zaznacza amerykańsko-kanadyjskie dowództwo.

      Myśliwce USA i Kanady eskortowały rosyjskie maszyny. "Jesteśmy gotowi"

      Wojsko podkreśla, że eskortowało rosyjskie maszyny aż opuściły one strefę ADIZ u wybrzeży Alaski.

      "Strefa ADIZ rozpoczyna się w miejscu, w którym kończy się suwerenna przestrzeń powietrzna i stanowi określony odcinek międzynarodowej przestrzeni powietrznej, który wymaga łatwej identyfikacji wszystkich statków powietrznych w interesie bezpieczeństwa narodowego" - wyjaśnia NORAD.

      W komunikacie dowództwa czytamy również, że NORAD "wykorzystuje warstwową sieć obronną składającą się z satelitów, radarów naziemnych i pokładowych oraz samolotów myśliwskich, aby wykrywać i śledzić statki powietrzne oraz informować o odpowiednich działaniach".

      "NORAD pozostaje gotowy do wykorzystania szeregu opcji reagowania w obronie Ameryki Północnej" - zapewnia wojsko.

