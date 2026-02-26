W skrócie 61 proc. Amerykanów popiera deportację nielegalnych imigrantów, z czego 92 proc. to republikanie, a 35 proc. demokraci.

60 proc. respondentów uznaje, że agenci ICE przekroczyli dopuszczalne granice podczas akcji.

Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa wyniósł 40 proc., a 61 proc. badanych ocenia, że z wiekiem stał się nieprzewidywalny.

Badanie agencji Reutera i pracowni Ipsos wskazuje, że Amerykanie popierają imigracyjne cele prezydenta USA Donalda Trumpa, ale zdecydowanie inne zdanie mają na temat decyzji, jakie w tym zakresie podejmuje.

Deportację imigrantów, którzy w USA przebywają nielegalnie, popiera 61 proc. respondentów. W podziale na partie wygląda to następująco: "za" jest 92 proc. republikanów i 35 proc. demokratów.

7 proc. republikanów nie popiera deportacji imigrantów. Wśród demokratów odsetek ten wynosi 63 proc.

Nowy sondaż po skandalu z ICE w USA. Jasny sygnał dla Donalda Trumpa

Agencja zauważa, że temat migracji był jednym z kluczowych podczas kampanii Trumpa. Poparcie dla takich działań dalej jest przeważające, jednak po akcji agentów ICE (Immigration and Customs Enforcement - red.), w wyniku której doszło do śmierci dwóch protestujących osób, nastroje gwałtownie się zmieniły.

Ostatecznie zdecydowano o wycofaniu funkcjonariuszy z Minnesoty, gdzie rozpętały się największe zamieszki na tym tle.

60 proc. badanych Amerykanów uważa, że agenci imigracyjni "posunęli się za daleko", realizując swoje zadania. Sądzi tak 20 proc. republikanów i 90 proc. demokratów. Wśród osób nieidentyfikujących się z żadną z tych formacji 65 proc. uważa, że ICE przekroczyło dopuszczalne granice.

Niezadowolenie z działań administracji Trumpa wyraża 74 proc. czarnoskórych Amerykanów oraz 72 proc. Latynosów. Wśród białoskórych odsetek ten wynosi 51 proc.

23 proc. republikanów deklarujących, że popiera deportację imigrantów, podkreśliło, że nie zgadza się z działaniami ICE.

Reuters ocenia, że wyniki sześciodniowego sondażu mogą mieć wpływ na działania republikanów przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu, które zaplanowano na 3 listopada, jako że imigracja to jeden z wiodących aspektów polityki Trumpa.

Jak Amerykanie oceniają Donalda Trumpa? Nowe badanie

We wtorek opublikowano z kolei sondaż dotyczący tego, jak Amerykanie postrzegają prezydenta USA. I tak za osobę bystrego umysłu uznaje go 45 proc. badanych. W porównaniu do badania z 2023 roku stanowi to spadek o 9 pkt proc. (z 54 proc.).

Z kolei 61 proc. obywateli USA uważa, że z wiekiem Trump stał się nieprzewidywalny. Wśród republikanów sądzi tak 30 proc. ankietowanych.

Ogólny wskaźnik poparcia dla Trumpa wyniósł 40 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt proc. względem poprzedniego badania Reuters/Ipsos.

Sondaż przeprowadzono online. Wzięło w nim udział 4638 osób.

