Nowej amerykańskiej broni, którą chwalił sekretarz obrony USA Pete Hegseth, przyjrzeli się analitycy portalu wojskowego Defense Express. Nie podzielają oni jednak opinii polityka, a wręcz przeciwnie.

Okazuje się, że Dark Eagle, który kosztuje podatników 41 milionów dolarów za sztukę, przenosi w swojej głowicy 13,61 kg materiału wybuchowego. Dla porównania zwykły pocisk artyleryjski zawiera około 6,88 kg.

Nowa broń USA. Ogromna cena, a moc Shaheda

Eksperci pokusili się także o inne, równie bolesne dla Dard Eagle porównanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę całkowitą masę głowicy bojowej (szacowaną na ok. 52 kg przy zachowaniu proporcji ładunku do obudowy), okazuje się, że rzekomo potężny amerykański pocisk hipersoniczny dostarcza do celu ładunek porównywalny z głowicą taniego, irańskiego drona Shahed, używanego masowo przez Rosję.

Wspomniany bezzałogowiec przez wojskowych określany jest "latającą kosiarką" i koszt jego wyprodukowania to zaledwie ułamek ceny w porównaniu z pociskami hipersonicznymi.

Analitycy są sceptyczni. Przy tak małej masie ładunku, zdolność do niszczenia silnie umocnionych bunkrów stoi pod znakiem zapytania, a niszczenie celów na otwartej przestrzeni za 41 milionów dolarów wydaje się "ekonomicznym szaleństwem".

"Hegsethowi nie powiedziano o zdolności przebijania przeszkód, chociaż jest to równie ważne co trafianie w cele na otwartej przestrzeni" - czytamy.

Amerykanie przekonują jednak, że siła nowej broni opiera się na energii kinetycznej, a nie na masie ładunku wybuchowego. Z tego powodu broń ta ma być skuteczna w atakach na systemy obrony powietrznej, radary czy węzły dowodzenia.

Pocisk Dark Eagle. Eksperci o wolnym tempie produkcji

Ostatnim elementem, na który wskazują analitycy jest produkcja, a w zasadzie jej tempo. Obecnie wynosi ono zaledwie 12 sztuk rocznie, z zapowiedzią ewentualnego podwojenia tej liczby.

Armia USA otrzymuje zatem, jak to określono, "horrendalnie drogą snajperską rakietę", która jest w stanie bardzo szybko i sprawnie dolecieć do celu, ale na miejscu wywoła mniejsze szkody niż jedna salwa z wyrzutni HIMARS.

