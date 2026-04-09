"Ambitna podróż" papieża Leona. "Miejsce to ma szczególne znaczenie"

W skrócie Papież Leon XIV w przyszłym tygodniu wyruszy w dziesięciodniową podróż do czterech krajów Afryki, odwiedzając 11 miast i miasteczek.

Podczas wizyty papież zamierza zwrócić uwagę świata na potrzeby Afryki i planuje spotkania w miejscach o szczególnym dla niego znaczeniu, jak ruiny Hippony w Algierii.

Wizyta Leona XIV budzi nadzieje wśród mieszkańców Afryki i określana jest jako "osobisty priorytet" papieża oraz dowód, że Watykan ceni ten kontynent.

Agencja Reutera poinformowała, że papież Leon XIV wyruszy w poniedziałek w "ambitną podróż" do czterech krajów Afryki. Będzie to jego pierwsza duża podróż zagraniczna w 2026 roku. W jej trakcie zamierza wezwać światowych przywódców do zajęcia się potrzebami kontynentu.

W ciągu 10 dni Ojciec Świętych przemierzy prawie 18 tysięcy kilometrów, odwiedzając 11 miast i miasteczek w Algierii, Kamerunie, Angoli i Gwinei Równikowej. Jak podała agencja, podczas wyprawy zaplanowano 18 lotów.

Leon XIV odwiedzi Afrykę. Chce zwrócić uwagę świata na ten kontynent

Leon XIV wyrusza na kontynent z misją "zwrócenia uwagi świata na Afrykę". Poinformował o tym wysoki rangą urzędnik watykański i bliski doradca papieża, kardynał Michael Czerny.

- Udając się do Afryki tak wcześnie w swoim pontyfikacie, papież pokazuje, że Afryka ma znaczenie. Leon chce się upewnić, że Afryka nie zostanie zapomniana przez kraje i ludzi pogrążonych we własnych troskach - mówił kard. Czerny.

Reuters zwrócił uwagę, że od wyboru na papieża w maju zeszłego roku Leon XIV odbył jedną dużą podróż zagraniczną. W listopadzie i grudniu odwiedził bowiem Turcję i Liban. Ponadto w marcu wybrał się w krótszą wyprawę, podczas której zawitał do Monako.

Przedstawiciele Watykanu i przywódcy Kościoła w Afryce twierdzą, że nadchodząca podróż jest "osobistym priorytetem" Leona XIV oraz dowodem, że Watykan "ceni ten kontynent, czyli miejsce, w którym katolicyzm rozwija się najszybciej". Według statystyk ponad 20 proc. katolików na świecie mieszka właśnie w Afryce.

Afryka. Papież pojawi się w Algierii, Kamerunie, Angoli i Gwinei Równikowej

Gwinea Równikowa, której papież nie odwiedził od 1982 roku, jest w ponad 70 proc. krajem katolickim. Z kolei Algieria jest państwem w przeważającej mierze muzułmańskim. Z tego powodu oczekuje się, że Leona XIV będzie tam zachęcał do dialogu katolicko-muzułmańskiego i odwiedzi Wielki Meczet w Algierze.

Ojciec Święty uda się też do Annaby na północno-wschodnim wybrzeżu, aby zwiedzić ruiny starożytnego miasta Hippona. Miejsce to "ma szczególne znaczenie Leona XIV" jako członka zakonu augustianów. Zakon ten czerpie bowiem inspirację z nauk św. Augustyna z Hippony z IV wieku, czyli ważnej postaci wczesnego Kościoła chrześcijańskiego.

W Kamerunie natomiast papież poprowadzi "spotkanie pokojowe" w Bamendzie, gdzie od 2017 roku w wyniku walk między rządem a ruchami separatystycznymi zginęły tysiące osób.

Przedostatniego dnia Leon XIV odwiedzi gwinejskie miasto Bata i będzie się modlił w miejscu, gdzie w 2021 roku doszło do serii eksplozji w koszarach wojskowych, w których zginęło ponad 100 osób.

Wizyta papieża Leona XIV w Afryce budzi spore nadzieje. "Wybór nie jest przypadkowy"

Dodajmy, że ksiądz Agbonkhianmeghe Orobato z Nigerii ocenił, że wizyta Ojca Świętego w Afryce ukaże ten kontynent jako "jako miejsce odporności i nadziei".

- Da to papieżowi Leonowi możliwość przekazania przesłania nadziei, pokoju i pojednania do miejsc, w których niestabilność polityczna i nietolerancja religijna wywołały konflikty i kryzysy humanitarne - mówił.

Z kolei Djamila Cassoma, 39-letnia prawniczka i przedsiębiorczyni z Angoli, powiedziała, że ma nadzieję, iż wizyta papieża zwiększy świadomość świata na temat potrzeb w Afryce i skłoni do działania.

- Wybór Afryki na tę trasę nie jest przypadkowy. Wiele z największych globalnych wyzwań skupia się właśnie tutaj i to właśnie tutaj można je na nowo przemyśleć - stwierdziła.

Przypomnijmy, że papieże poświęcają Afryce wiele uwagi, organizując tam podróże od końca lat 60. XX wieku. Wizyta Leona XIV będzie 24. podróżą przywódcy Kościoła na ten kontynent.

- Kościół afrykański jest pełen życia i powołań do życia zakonnego i kapłaństwa - stwierdził ksiądz Mark Francis, przyjaciel papieża.

