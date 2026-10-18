W skrócie Ambasador Stanów Zjednoczonych zaapelował o podjęcie działań śledczych wobec ataku na amerykańską fotografkę i określił ten incydent jako akt terroru.

Mike Huckabee domaga się surowych konsekwencji dla osób odpowiedzialnych za napaść na Heidi Levine, dziennikarkę The Washington Post.

Tego samego dnia izraelscy osadnicy zaatakowali francuskiego burmistrza Bernarda Baudoux, a szef MSZ Francji wezwał Izrael do zatrzymania sprawców.

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W sobotę ambasador USA Mike Huckabee wezwał Izrael do wszczęcia postępowania karnego w sprawie ataku na amerykańską fotografkę na Zachodnim Brzegu Jordanu. Dyplomata domaga się uwięzienia osadników, którzy dopuścili się zaatakowania dziennikarki "The Washington Post".

Ambasador USA zwrócił się do Izraela. "Hańbiący akt"

"Heidi Levine, fotoreporterka 'The Washington Post' doznała poważnych obrażeń w wyniku brutalnego i tchórzliwego ataku. Heidi jest obywatelką USA, z wyraźną identyfikacją jako dziennikarka. Szczegóły dotyczące toczącego się śledztwa w sprawie sprawców, ale ci, którzy zaatakowali nieuzbrojoną reporterkę, powinni spędzić lata w więzieniu" - napisał Huckabee na platformie X.

"Wezwaliśmy do pełnego śledztwa, aresztowania i ścigania z całą surowością prawa każdego, kto brał w tym udział. Atak na fotografkę to nikczemny akt terroru dokonany przez zamaskowanych tchórzy. Hańbiący akt bezsensownej przemocy" - dodał ambasador USA.

Atak izraelskich osadników na dyplomatów

W sobotę izraelscy osadnicy na Zachodnim Brzegu zaatakowali również Bernarda Baudoux, burmistrza Aulnoye-Aymeries, miasta na północy Francji. Minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot zażądał od Izraela działania w sprawie "brutalnego ataku przez ekstremistycznych osadników".

"Izraelskie władze muszą bezwzględnie aresztować sprawców tych oburzających czynów i postawić ich przed sądem. Muszą pilnie położyć kres tym przestępczym aktom przemocy i zagwarantować bezpieczeństwo ludności cywilnej, co jest ich obowiązkiem na mocy prawa międzynarodowego" - napisał na platformie X szef francuskiego MSZ.

Izraelscy osadnicy zaatakowali też konwój z polskimi dyplomatami. Polskie MSZ wezwało Izrael do reakcji. Biuro Binjamina Natenjahu wydało oświadczenie, w którym "zaleciło ostrożność przed wyciągnięciem wniosków na podstawie doniesień, że europejscy dyplomaci zostali zaatakowani przez zamaskowanych Izraelczyków". Dodano, że dyplomaci "znaleźli się na wrażliwym obszarze".



