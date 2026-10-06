W skrócie Tom Rose, ambasador USA w Polsce, potępił wypowiedzi Tuckera Carlsona, określając je jako świadome zakłamywanie historii.

Publicysta Tucker Carlson podczas rozmowy z Jacobem Reesem-Moggiem sugerował, że inwazja III Rzeszy na Polskę była uzasadniona z powodu wcześniejszego ograniczenia niemieckich terytoriów.

Charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od Carlsona wycofania się z tych słów oraz przeprosin.

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Ambasador USA w Polsce Tom Rose odniósł się do słów publicysty Tuckera Carlsona za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na platformie X. Dyplomata ocenił, że rozmowa Carlsona z Jacobem Reesem-Moggiem pokazuje, dlaczego "jest on najbardziej niebezpiecznym demagogiem w Ameryce". "Jest historycznym analfabetą udającym współczesnego Herodota" - napisał ambasador.

"Nie chodzi tu tak naprawdę o ignorancję czy chęć sprzeciwu. 'Kwestionując' każdą ugruntowaną prawdę historyczną, dąży on do zatarcia wszelkich rozróżnień moralnych i sprowadzenia historii do serii rzekomo 'pytań bez odpowiedzi' - z których wszystkie, co nie jest przypadkiem, zamieniają to, co przyzwoite, w demoniczne, a to, co demoniczne, w przyzwoite" - kontynuował.

Rose zareagował na słowa Carlsona. "Celowe zniekształcenie prawdy"

"Czy 'uzasadnione roszczenia' Hitlera wobec Polski usprawiedliwiają podbój i zniszczenie całego narodu w ramach najbardziej krwawej okupacji w historii ludzkości? Czy pokonanie nazistowskich Niemiec w ogóle było tego warte? Zadając te 'tak zwane' pytania, Tucker nie dąży do wyjaśnienia historii, lecz do jej odwrócenia" - wskazał.

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Rose ocenił przy tym, że w taki sposób "agresorzy stają się ofiarami" a "ofiary stają się agresorami". Jak zaznaczył, "winę za największe zbrodnie w historii wyrywa się z kontekstu, by można było przerzucić odpowiedzialność na ofiary tych zbrodni".

"Przekształcanie historii w taki sposób, by przedstawić nazistowskie Niemcy jako ofiarę, a Polskę - naród, który Hitler najechał, okupował, terroryzował i próbował zniszczyć - jako sprawcę, stanowi celowe zniekształcenie prawdy moralnej i groteskową zniewagę wobec narodu, który zapłacił za to krwią w stopniu niespotykanym w annałach ludzkich zbrodni" - zakończył Rose.

Ambasadorowi USA podziękował na X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wcześniej wypowiedź Carlsona jako skandaliczną określił rzecznik rządu Adam Szłapka.

Carlson wielokrotnie chwalił Rosję. Sugerował jej wyższość nad Zachodem

Przypomnijmy, że podczas rozmowy Tuckera Carlsona z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Reesem-Moggiem publicysta m.in. uzasadniał inwazję III Rzeszy na Polskę w 1939 roku, twierdząc, że Niemcy zostały okrojone z należących do nich "niemieckich terytoriów z Niemcami".

Carlson nie odniósł się też do riposty rozmówcy, który wskazał, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. - To były jego argumenty, a, nawiasem mówiąc, to była prawda - mówił publicysta, nawiązując do argumentacji Hitlera przed wojną.

Wywiad z Rees-Moggiem nie był pierwszym, w którym Carlson, znany z prorosyjskich poglądów, były gwiazdor telewizji Fox News, krytykował udział Aliantów w wojnie z III Rzeszą. W przeszłości zapraszał m.in. - znanego z rewizjonizmu i relatywizacji Hitlera - historyka, podcastera Daryla Coopera. Wielokrotnie też deklarował sympatię dla Rosji Władimira Putina i sugerował jej wyższość nad Zachodem.

W wywiadzie z Reesem-Moggiem Carlson twierdził m.in., wbrew faktom, że rosyjska gospodarka jest "o wiele większa" niż brytyjska, a Rosja zamyka znacznie mniej osób niż Wielka Brytania w więzieniach za wpisy w mediach społecznościowych. Brytyjski polityk wielokrotnie prostował wypowiedzi swojego rozmówcy, zarzucając mu, że "balansuje na granicy obrony Hitlera". Carlson odparł, że "nie jest skrytym nazistą".

Na słowa Carlsona zareagował charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie

W poniedziałek ambasada w Waszyngtonie opublikowała list wysłany przez charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdana Klicha do Carlsona, w którym podkreślił on, że "jest oburzony fałszywymi i głęboko niepokojącymi stwierdzeniami" podcastera.

Klich zażądał "natychmiastowego i publicznego wycofania się z tych kłamliwych i haniebnych oświadczeń oraz przeprosin za nie".

Charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie podkreślił, że stwierdzenia Carlsona dotyczące napaści III Rzeszy na Polskę stanowią "kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod okupacji III Rzeszy".



