Ambasador USA w Czechach uderza we władze. "Nie muszę przypominać"
Sojusznicy muszą dotrzymywać zobowiązań - powiedział w czwartek ambasador USA w Pradze Nicholas Merrick, krytykując zapowiedziane przez czeski rządz ograniczenie wydatków na obronność. Projekt czeskiego budżetu na 2026 r. zakłada zmniejszenie wydatków na wojsko do poziomu ok. 1,8 proc. PKB.
W skrócie
- Ambasador USA Nicholas Merrick skrytykował czeskie plany ograniczenia wydatków na obronność, wskazując na zobowiązania NATO.
- Prezydent Czech Petr Pavel stwierdził, że wzmacnianie obronności to inwestycja w przyszłość, a nie przygotowania do wojny.
- Premier Andrej Babisz broni obniżenia wydatków na wojsko, podkreślając, że obecna suma to maksimum możliwości kraju.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Prezydent Czech Petr Pavel podkreślił z kolei, że wzmacnianie obronności nie oznacza przygotowań do wojny.
Ambasador i prezydent występowali na konferencji "Nasze bezpieczeństwo nie jest oczywiste", której jednym z tematów stał się stosunek Czech do wydatków na obronność.
Ponieważ rząd Andreja Babisza nie planuje utrzymania tempa wzrostu tych wydatków na poziomie deklarowanym na szczycie NATO w 2025 r., ambasador USA ostrzegł, że Czechy mogą nie wypełnić zobowiązań wobec NATO.
Według Merricka kraj może znaleźć się wśród państw o najniższym poziomie wydatków obronnych w relacji do PKB w Europie.
Ambasador USA uderza w czeski rząd. "To nie jest czyjaś zachcianka"
W 2024 r. Czechy po raz pierwszy wydawały na obronność równowartość ponad 2 proc. PKB (ok. 2,09 proc. tego wskaźnika). W 2025 r. wydatki utrzymano na poziomie około 2 proc. PKB. Po wyborach jesienią 2025 r. i utworzeniu rządu Babisza projekt budżetu na 2026 r. zakłada spadek wydatków wojskowych do około 1,8 proc. PKB. Projekt budżetu jest wciąż przedmiotem prac parlamentu.
- Jeśli Czechy nie spełnią swoich zobowiązań, wpłynie to na cały Sojusz. I nie muszę przypominać, jak ważne jest, aby sojusznicy dotrzymywali zobowiązań - powiedział ambasador Merrick.
Przypomniał, że państwa NATO uzgodniły zwiększenie wydatków obronnych do 3,5 proc. PKB do 2035 roku oraz przeznaczanie kolejnych 1,5 proc. PKB na dodatkowe inwestycje w bezpieczeństwo. Podkreślił, że nie jest to jednostronny wymóg Stanów Zjednoczonych, lecz wspólna decyzja sojuszników.
- To nie jest czyjaś zachcianka ani podpis jednego rządu, który można łatwo odwołać. To porozumienie między suwerennymi sojusznikami, z których każdy polega na pozostałych - zaznaczył amerykański dyplomata.
Prezydent Czech o bezpieczeństwie. Podał Polskę za przykład
O potrzebie długofalowego podejścia do bezpieczeństwa mówił także na konferencji prezydent Czech Petr Pavel. Jego zdaniem wzmocnienie zdolności obronnych nie jest przygotowaniem do wojny, ale inwestycją w przyszłość.
Pavel przypomniał, że Stany Zjednoczone wielokrotnie przekonywały Europę, aby wzięła większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
- Ulegliśmy jednak pokusie odkładania trudnych decyzji. Takie podejście miała przez lata duża część Europy, z wyjątkiem Polski lub krajów bałtyckich, które znacznie trzeźwiej postrzegały rzeczywistość bezpieczeństwa - podkreślił.
Babisz broni obniżki wydatków na obronność i podkreśla, że przeznaczona na ten cel suma jest i tak maksimum w obecnych możliwościach kraju. Premier wypomina też politykom poprzedniego gabinetu, którzy znajdują się obecnie w opozycji, że "zajmowali się tylko wojną, tylko Ukrainą", podczas gdy on zajmuje się codziennym życiem Czechów.