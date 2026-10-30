Ambasador USA reaguje na wydarzenia w Polsce. "Ostatnią rzeczą"

Na piątkową sytuację przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose. "Wydarzenia, które rozgrywają się dziś wieczorem w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce, są niezwykle poważne" - napisał.

"Zdaje się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej wykorzystania przez rząd władzy państwowej oraz niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej" - dodał Rose.

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Walka o Trybunał Konstytucyjny. Reaguje ambasador USA Tom Rose

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce stwierdził, że "obie strony przedstawiają skrajnie odmienne relacje z tego, co się wydarzyło i dlaczego".

"Bez względu na to, co ostatecznie potwierdzą fakty, tysiące ludzi zebranych przed Trybunałem sprawiają, że już i tak niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej wybuchowa" - dodał.

W ocenie ambasadora ostatnią rzeczą, której Polska potrzebuje, "jest konfrontacja, która wymknie się spod kontroli i przerodzi w coś znacznie gorszego".

Jednocześnie Rose zapewnił, że USA stoją po stronie Polski. "Nie nam oceniać ani ingerować w jej wewnętrzne sprawy. Naszą troską jest stabilność, bezpieczeństwo i demokratyczna przyszłość kraju, który z dumą nazywamy naszym przyjacielem i sojusznikiem" - zaznaczył.

Tom Rose: USA i Trump troszczą się o Polskę

"Mam nadzieję, że wszyscy zaangażowani - urzędnicy rządowi, służby porządkowe i demonstranci - wezmą głęboki oddech i nie podejmą żadnych działań, które mogłyby sprowokować przemoc lub dalszą eskalację" - dodał dalej Rose.

Ambasador zapewnił we wpisie, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i prezydent Donald Trump głęboko troszczą się o Polskę, naszą demokrację i przyszłość. "Ale siła Polski ostatecznie musi pochodzić z wewnątrz - od jej ludzi, instytucji i ich wspólnego zaangażowania w praworządność" - dodał.

Zdaniem Toma Rose'a Polska "zaszła zbyt daleko i osiągnęła zbyt wiele, by pozwolić, aby polityczne różnice, bez względu na to, jak silnie odczuwane, naraziły to wszystko na ryzyko".

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Sprawę komentują zagraniczne media

Dodajmy, że sytuacje wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego zaczęły komentować zagraniczne media. Brytyjski nadawca BBC zrelacjonował, że w sprawie polskiego trybunału doszło do politycznej konfrontacji, gdy zawieszono dwóch najwyższych rangą sędziów, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zawnioskował o pozbawienie ich immunitetów.

Stacja przypomniała, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego była "iskrą, która po przejęciu władzy przez rząd PiS w 2015 roku rozpaliła w Polsce długotrwały spór o praworządność (...). Europejskie sądy orzekły, że polski Trybunał Konstytucyjny nie był już 'niezależnym i bezstronnym trybunałem'".

Reuters poinformował z kolei, że prezydent Karol Nawrocki, "sojusznik byłego rządu", zawrócił z podróży do Senegalu. Przypomniał też, że wcześniej odmówił on zaprzysiężenia trzech sędziów nominowanych przez Sejm, a Święczkowski nie pozwolił sędziom wybranym przez parlament na podjęcie pracy.

Agencja dodała, że "politycy PiS, włącznie z ich liderem Jarosławem Kaczyńskim, powiedzieli, że rząd Tuska przeprowadza zamach na trybunał".

O sytuacji poinformowała też czeska agencja CTK, która swoją informację na temat polskiego TK zatytułowała: "Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce przybiera na sile". Następnie poinformowała, że przed budynkiem instytucji interweniowała policja, a prezydent Nawrocki "postrzegany jako sojusznik konserwatywnej opozycji, odwołał wizytę w Senegalu i wraca do kraju".

O sytuacji w Polsce wspomniały też m.in. agencje AFP i Associated Press oraz dziennik "The Washington Post".

Manifestacje pod TK, na miejscu policja. "Zagrożenie dla życia lub zdrowia"

Przypomnijmy, że około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na miesiąc.

Komenda stołeczna policji informowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma w budynku TK.

Więcej informacji wkrótce....