Ambasador USA przy ONZ: Rosji nie uda się uniknąć odpowiedzialności

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

- Nie pozwolimy, by rosyjskie weto powstrzymało nas od pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności - powiedziała na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Tym samym odniosła się do rosyjskiego weta ws. rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, potępiającą aneksję części terytorium Ukrainy. Dodała, że sprawą zajmie się Zgromadzenie Ogólne ONZ, gdzie nie obowiązuje prawo weta.

Zdjęcie Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. / EDUARDO MUNOZ / Reuters / Forum / Agencja FORUM