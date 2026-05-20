W skrócie Ambasador USA Mike Huckabee potępił działania Itamara Ben Gwira związane z Flotyllą Sumud, określając je jako nikczemne i godzące w godność narodu Izraela.

Itamar Ben Gwir opublikował nagranie, na którym szydzi z zatrzymanych aktywistów, machając izraelską flagą i krzycząc po hebrajsku.

Izraelskie siły przechwyciły Globalną Flotyllę Sumud płynącą z Turcji do Strefy Gazy i zatrzymały 428 osób.

"Powszechne oburzenie i potępienie ze strony każdego wysoko postawionego izraelskiego urzędnika za nikczemne działania Ben Gwir. Flotylla była głupim wybrykiem, ale Ben Gwir zdradził godność swojego narodu" - napisał Mike Huckabee we wpisie na platformie X.

Izrael. Ambasador USA uderza w Itamara Ben Gwira, chodzi o Flotyllę Sumud

Ben Gwir opublikował wcześniej w środę nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy rozbawiony Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Inne ujęcie pokazuje aktywistów na pokładzie statku, podczas gdy z głośników odtwarzany jest izraelski hymn. W kolejnym fragmencie Ben-Gwir kłóci się z jednym z mężczyzn i powtarza popularne hasło: "Naród żydowski żyje".

Materiał wywołał oburzenie w kręgach światowej dyplomacji, m.in. ze strony holenderskich, włoskich i francuskich polityków. Zareagował także szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski.

"W demokratycznym świecie nie znęcamy się i nie szydzimy z osób przetrzymywanych w areszcie" - napisał na platformie X.

Flotylla Sumud zatrzymana. Chciała przełamać blokadę Strefy Gazy

Kolejna już Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy.

Jak deklarowali organizatorzy, jej celem było przełamanie blokady Strefy Gazy, ustanowionej przez wojsko Izraela, i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej półenklawy. Izrael uważa, że inicjatywa wspiera terrorystyczny Hamas.

W ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły na Morzu Śródziemnym wszystkie 50 jednostek konwoju, zatrzymując 428 osób - poinformowała Globalna Flotylla Sumud.





