W skrócie Wasyl Bodnar kończy swoją misję jako ambasador Ukrainy w Polsce i powraca do Kijowa, gdzie obejmie stanowisko wiceministra spraw zagranicznych.

Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk oraz Ołeksandr Miszczenko.

W Kijowie rozpoczęło się coroczne spotkanie szefów ukraińskich placówek dyplomatycznych, którego celem jest koordynacja działań i określenie priorytetów polityki zagranicznej.

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Według źródeł PAP wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce rozpatrywana jest Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenckiej oraz obecny wiceszef MSZ Ołeksandr Miszczenko.

Wasyl Bodnar kończy misję dyplomatyczną w Warszawie

"Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie w poniedziałek" - napisała agencja Interfax-Ukraina.

Bodnar był wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy w latach 2017-2021. W latach 2021-2024 był ambasadorem w Turcji. W 2024 roku objął stanowisko ambasadora Ukrainy w Polsce.

Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz. Sprawował ją od czerwca 2022 r. do lipca 2024 r. Następnie został ambasadorem Ukrainy w Czechach.

Spotkanie dyplomatów w Kijowie. "Przygotowujemy się do nowego sezonu"

W poniedziałek w Kijowie rozpoczęło się coroczne spotkanie szefów zagranicznych ukraińskich placówek dyplomatycznych. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Przywrócenie pokoju i przywództwa Ukrainy", i potrwa do środy.

"Celem dorocznego spotkania jest zapewnienie koordynacji prac ukraińskiego korpusu dyplomatycznego i ustalenie wspólnych podejść do realizacji priorytetów polityki zagranicznej Ukrainy" - przekazało ukraińskie MSZ.

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Wpis w sprawie spotkania dyplomatów zamieścił również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

"Przygotowujemy się do nowego sezonu politycznego. Gromadzimy międzynarodowe wsparcie, aby wzmocnić odporność i przetrwać zimę, wzmacniamy obronę powietrzną i zwiększamy presję na agresora. Każdy ambasador i stały przedstawiciel musi reprezentować Ukrainę we wszystkich stolicach i siedzibach" - przekazał za pośrednictwem platformy X.

"Dyplomacja musi być ugruntowana i konkretna. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy agendę tego spotkania w obwodzie czernihowskim" - dodał.



