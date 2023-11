Ambasador Chin ostrzega Estonię. Stawia ultimatum

Ambasador Chin w Estonii Guo Xiaomei poniekąd postawiła władzom tego kraju ultimatum. W trakcie spotkania z przewodniczącym estońsko-chińskiej grupy parlamentarnej Toomasem Kivimagim obwieściła, że jeśli doszłoby w Estonii do otwarcia placówki dyplomatycznej Tajwanu, mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której ona opuściłaby kraj.