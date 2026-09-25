Ambasador Bodnar o atakach na Ukraińców. "Byłoby błędem"

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

W pewnych kwestiach wszyscy będą bronić swoich interesów - ocenił w wywiadzie dla RBC Ukraina Wasyl Bodnar, odnosząc się do stosunków polsko-ukraińskich. Ambasador Ukrainy w Warszawie dodał także, że należy "odczuwać wrażliwość innych państw", gdyż rezultaty odwrotnego działania mogą być "nieoczekiwane". Bodnar wspomniał także o aktach agresji wobec Ukraińców, do których dochodzi w Polsce.

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Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar w garniturze i okularach na czarnym fotelu, za nim flagi Ukrainy i Turcji.
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl BodnarISMAIL ASLANDAGAFP

W skrócie

  • Ambasador Ukrainy w Warszawie stwierdził, że Rosja to jedyne zagrożenie dla jego kraju i podkreślił potrzebę uwzględniania wrażliwości innych państw.
  • Wasyl Bodnar powiedział, że dodawanie nowych postaci do ukraińskiego Panteonu Narodowego oraz zagadnienia historyczne mogą wpływać na relacje z Polską.
  • Ambasador Bodnar ocenił, że informacje o niebezpieczeństwie dla obywateli Ukrainy w Polsce są przesadzone, a większość z nich nie doświadczyła fizycznej agresji.
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W wywiadzie, ambasador Wasyl Bodnar powiedział, że wprowadzenie nowych postaci do ukraińskiego Panteonu Narodowego może wpłynąć na stosunki z Polską.

Ambasador Ukrainy w Warszawie podkreślił, że "nie możemy iść na kompromis w kwestii interesów narodowych". - Poza tym mamy już doświadczenie ustępstw w stronę Rosji, które ostatecznie doprowadziły do wojny - wskazał Bodnar.

- Moim zdaniem na Ukrainie nie ma polityków, którzy w dzisiejszych warunkach byliby gotowi powiedzieć: 'róbcie co chcecie'. Teraz chodzi o budowanie partnerstwa i zrozumienie wrażliwości każdej ze stron - mówił ambasador.

Podkreślił, że Ukraina "szanując przeszłość buduje przyszłość", a jako problem wskazał wrażliwość historyczną. - To, jak wdrożymy tę inicjatywę może wpłynąć na stosunki dwustronne - oznajmił.

- Jeśli nie będziemy odczuwać tej wrażliwości, to ostatecznie otrzymamy nieoczekiwane rezultaty - oznajmił Bodnar, wskazując że kierować się wrażliwością przed "podjęciem jakiejkolwiek decyzji".

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Ambasador Ukrainy: "Są obszary, w których każda ze stron będzie twardo stała przy swoim"

Mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich wskazał, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem Ukrainy w kwestiach bezpieczeństwa, obronności i integracji europejskiej, jednak "są obszary, w których każda ze stron będzie twardo stała przy swoim".

- Polska może nas wspierać w kwestiach bezpieczeństwa, obronności i integracji europejskiej, ale w kwestiach historycznych, konkurencji gospodarczej i rolnictwa wszyscy będą bronić swoich interesów - powiedział.

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Wskazał także na narracje w polskiej polityce. - Większość polskich polityków twierdzi, że Polska od dłuższego czasu znajduje się w stanie wojny hybrydowej z Rosją, i że to ona stanowi zagrożenie. (...) Nie ma innego wroga. Siły polityczne doskonale to rozumieją i buduje to realne poczucie, że zagrożenie jest rzeczywiste - wskazywał.

Ambasador Bodnar o sytuacji Ukraińców w Polsce

Przytoczone przez ambasadora dane wskazują, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach na tle nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Zauważył, że jest to wzrost o około 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Biorąc pod uwagę te dane należy wziąć pod uwagę, że zmieniają się przepisy, profilaktyka kwalifikowania i rejestrowania takich przestępstw. Czyny, które wcześniej były uznawane za chuligaństwo, są obecnie częściej kwalifikowane jako motywowane nienawiścią narodową - powiedział Bodnar.

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Bodnar zaznaczył jednak, że większość obywateli Ukrainy, z którymi ambasador rozmawia, nie spotkała się bezpośrednio z przejawami agresji fizycznej. Chodzi o lęk wywołany doniesieniami medialnymi i presję psychologiczną.

- Jednocześnie błędem byłoby przerzucanie odpowiedzialności za poszczególne przestępstwa na całe polskie społeczeństwo. Zdecydowana większość obywateli Polski nie dopuszcza się takich działań i zdecydowanie popiera Ukrainę - zaznaczył.

Źródło: RBC Ukraina

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