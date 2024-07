Ambasada RP w Bejrucie radzi Polakom, którzy utknęli w stolicy Libanu wskutek odwołania niektórych lotów, by zgłosili się do swojego przewoźnika z żądaniem zapewnienia nowego biletu na najbliższy możliwy rejs. W jednej wersji komunikatu placówka twierdzi, że w sytuacji kryzysowej udzieli obywatelom wsparcia, zaś w drugiej podkreśla, że "konsul nie ma możliwości interwencji w tej sprawie". To sprowokowało Mateusza Morawieckiego do uderzenia w Szymona Hołownię. Oświadczenie wydało też MSZ.