W skrócie Ambasada USA w Moskwie wydała ostrzeżenie o zagrożeniu terrorystycznym w muzeum-rezerwacie Carycyno, które może skutkować licznymi ofiarami.

Federalna Służba Bezpieczeństwa potwierdziła otrzymanie informacji wywiadowczych od strony amerykańskiej, dotyczących przygotowywanego zamachu.

Amerykanie zalecają obywatelom USA w Rosji unikanie tłumów, zachowanie czujności oraz posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie posiada informacje o wiarygodnym zagrożeniu, które może spowodować liczne ofiary, mającym miejsce DZISIAJ, 31 października, w muzeum-rezerwacie Carycyno" - przekazała amerykańska ambasada.

"Rząd Stanów Zjednoczonych koordynuje działania z odpowiednimi władzami rosyjskimi w celu podjęcia odpowiednich kroków" - podkreśliło kierownictwo placówki.

USA ostrzegają przed zagrożeniem w Moskwie. FSB potwierdza

Informacje o przekazaniu stronie rosyjskiej informacji o zagrożeniu potwierdziła agencji TASS Federalna Służba Bezpieczeństwa.

"Za pośrednictwem kanałów partnerskich otrzymano od strony amerykańskiej informacje o przygotowywanym zamachu terrorystycznym w Moskwie. Trwają odpowiednie działania" - przekazała FSB.

Amerykanie w publicznym ostrzeżeniu zalecili unikanie wizyt w Carycynie, przebywania tłumów i zachowanie czujności. Ambasada zachęca także przebywających w Rosji obywateli USA do noszenia w ze sobą w piątek niezbędnych dokumentów identyfikacyjnych oraz upewnieniu się, że ich telefony są naładowane.

Ambasada ostrzega przed "licznymi ofiarami". W piątek w Carycynie odbywają się dwa koncerty

Pałac w Carycynie i okalający go rezerwat przyrody to położony w Moskwie kompleks, który historycznie miał być letnią siedzibą Katarzyny II. Aktualnie, po dokończeniu budowy, na jego terenie odbywają się liczne wystawy, koncerty, pokazy baletowe, sale pałacu są wynajmowane na konferencje, prowadzona jest też działalność edukacyjna.

W piątek w Carycynie odbywają się dwa wydarzenia: koncert galowy tradycyjnych pieśni narodów Północnego Kaukazu oraz koncert organowy Liliji Pieczonkiny. W mediach społecznościowych instytucji nie pojawiły się dotąd informacje o odwołaniu wydarzeń.



