Ambasada USA ostrzega Rosjan. W tle atak w Moskwie i "liczne ofiary"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Amerykańska ambasada w Rosji wydała pilne ostrzeżenie przed możliwym zamachem w Moskwie. Do zagrożenia, które według USA "może spowodować liczne ofiary", może dojść w sobotę na terenie muzeum w Carycynie w Moskwie. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa potwierdziła, że otrzymała informacje wywiadowcze od Amerykanów.

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Muzeum-rezerwat Carycyno w Moskwie, miejsce wskazane w ostrzeżeniu ambasady USA o zagrożeniu terrorystycznym.
Ambasada USA w Moskwie wydała ostrzeżenie przed zagrożeniem terrorystycznym w MoskwieMLADEN ANTONOVAFP

W skrócie

  • Ambasada USA w Moskwie wydała ostrzeżenie o zagrożeniu terrorystycznym w muzeum-rezerwacie Carycyno, które może skutkować licznymi ofiarami.
  • Federalna Służba Bezpieczeństwa potwierdziła otrzymanie informacji wywiadowczych od strony amerykańskiej, dotyczących przygotowywanego zamachu.
  • Amerykanie zalecają obywatelom USA w Rosji unikanie tłumów, zachowanie czujności oraz posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości.
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"Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie posiada informacje o wiarygodnym zagrożeniu, które może spowodować liczne ofiary, mającym miejsce DZISIAJ, 31 października, w muzeum-rezerwacie Carycyno" - przekazała amerykańska ambasada.

"Rząd Stanów Zjednoczonych koordynuje działania z odpowiednimi władzami rosyjskimi w celu podjęcia odpowiednich kroków" - podkreśliło kierownictwo placówki.

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Informacje o przekazaniu stronie rosyjskiej informacji o zagrożeniu potwierdziła agencji TASS Federalna Służba Bezpieczeństwa.

"Za pośrednictwem kanałów partnerskich otrzymano od strony amerykańskiej informacje o przygotowywanym zamachu terrorystycznym w Moskwie. Trwają odpowiednie działania" - przekazała FSB.

Amerykanie w publicznym ostrzeżeniu zalecili unikanie wizyt w Carycynie, przebywania tłumów i zachowanie czujności. Ambasada zachęca także przebywających w Rosji obywateli USA do noszenia w ze sobą w piątek niezbędnych dokumentów identyfikacyjnych oraz upewnieniu się, że ich telefony są naładowane.

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Pałac w Carycynie i okalający go rezerwat przyrody to położony w Moskwie kompleks, który historycznie miał być letnią siedzibą Katarzyny II. Aktualnie, po dokończeniu budowy, na jego terenie odbywają się liczne wystawy, koncerty, pokazy baletowe, sale pałacu są wynajmowane na konferencje, prowadzona jest też działalność edukacyjna.

W piątek w Carycynie odbywają się dwa wydarzenia: koncert galowy tradycyjnych pieśni narodów Północnego Kaukazu oraz koncert organowy Liliji Pieczonkiny. W mediach społecznościowych instytucji nie pojawiły się dotąd informacje o odwołaniu wydarzeń.

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