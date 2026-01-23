Ambasada RP ostrzega Polaków w USA. "Zrób zapasy żywności, wody i zatankuj"

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Ambasada RP w USA ostrzega Polaków. Od piątku do poniedziałku przez Stany Zjednoczone będą przechodzić potężne burze śnieżne. W komunikacie zaapelowano o śledzenie oficjalnych komunikatów, przygotowanie się na przerwy w dostawach prądu i zaopatrzenie w najważniejsze produkty, takie jak woda, żywność i paliwo.

Piesi idą po zaśnieżonym chodniku, jedna osoba ciągnie walizkę, druga osoba pomaga kierowcy samochodu osobowego, który utknął na oblodzonej, zaśnieżonej jezdni, w tle zaparkowane samochody i padający śnieg.
Skutki burz śnieżnych w USA mogą objąć nawet 200 mln osób SCOTT OLSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Polska ambasada w USA ostrzega przed burzami śnieżnymi, które mają wystąpić w Stanach Zjednoczonych od piątku do poniedziałku.
  • Jedenaście stanów ogłosiło stan sytuacji nadzwyczajnej, w Chicago odwołano lekcje z powodu niskich temperatur.
  • Narodowa Służba Meteorologiczna poinformowała, że 132 miliony osób objęto ostrzeżeniem, a 200 milionów może być narażonych na skutki burzy.
Burze śnieżne od piątku do poniedziałku mają przejść przez kilkadziesiąt amerykańskich stanów. Loty mogą być opóźnione albo odwołane. Jedenaście stanów ogłosiło stan sytuacji nadzwyczajnej. Przed skrajnie trudnymi warunkami atmosferycznymi ostrzega też polska ambasada w USA.

Burze śnieżne w USA, polska ambasada ostrzega. "Stosuj się do poleceń"

"UWAGA. Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów: od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych.

We wpisie przekazano informację o spodziewanych opóźnieniach lotów lub ich odwołaniach. Ambasada zarekomendowała śledzenie komunikatów pogodowych na stronie The Weather Channe oraz komunikatów i ostrzeżeń wydawanych przez władze miejscowe.

"Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo. Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu. Unikaj podróży, które nie są konieczne. Stosuj się do poleceń władz miejscowych" - zaapelowała polska placówka dyplomatyczna.

    Ostrzeżenia dla 132 mln ludzi, USA przed wielkimi burzami

    Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) podała w czwartek, że 132 mln ludzi objęto ostrzeżeniem przed opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na skutki burzy może być narażonych 200 mln mieszkańców USA.

    - Nie widzieliśmy czegoś takiego od co najmniej 15 lat - stwierdził dziennikarz stacji Fox Weather.

    Media alarmują, że burze mogą przynieść katastrofalne skutki. Temperatury mogą spaść do poziomu niebezpiecznego dla życia, prognozowane są duże opady śniegu, może dojść do przerw w dostawach prądu i chaosu na drogach.

    W piątek w związku z niskimi temperaturami odwołano lekcje w szkołach w Chicago. Odczuwalna temperatura może tam spaść do -37 stopni Celsjusza.

