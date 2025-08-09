W skrócie Ambasada RP w Zagrzebiu ostrzega turystów przed oszustwami podczas rezerwacji noclegów w Chorwacji.

Zaleca się korzystanie wyłącznie z oficjalnych platform rezerwacyjnych i szczegółowe sprawdzanie ofert.

Ostrzeżenia obejmują również fałszywe opinie oraz próby wyłudzenia dodatkowych opłat po wyjeździe.

Polska ambasada w Zagrzebiu apeluje do Polaków, którzy swoje wakacje zamierzają spędzić w Chorwacji. To jeden z krajów, gdzie co roku na urlop wyjeżdża bardzo wielu rodaków.

"Na pogodę w Chorwacji jak zwykle można liczyć i dlatego wielu z was decyduje się na wyjazd w ostatniej chwili. Gorączkowe szukanie noclegu sprawia, że tracicie czujność i dajecie się skusić na atrakcyjnie, jak by się wydawało, oferty noclegów wakacyjnych" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Urząd zwraca uwagę, że właśnie "w takich warunkach często można paść ofiarą oszustwa".

Ambasada RP podała w komunikacie kilka kluczowych zasad, których powinni przestrzegać turyści wybierający się na wakacje.

Oszustwa w Chorwacji. Polska ambasada podaje kluczowe zasady

Placówka dyplomatyczna w Zagrzebiu zaznacza, że przed dokonaniem rezerwacji warto dokładnie sprawdzić obiekt, jego lokalizację, proponowany sposób płatności, właściciela oraz opinie innych osób. Zaleca, by rezerwacje robić tylko przez oficjalne platformy i upewnić się, że płatność odbywa się za pośrednictwem ich strony.

Trzeba uważać na ogłoszenia, które wyglądają "zbyt pięknie", by mogły być prawdziwe. Ambasada podaje, że niekiedy ten sam obiekt jest ogłaszany kilka razy w różnych cenach, co może prowadzić do sytuacji, że właściciel wybiera klienta, który zapłaci najwięcej.

Ambasada RP ostrzega przed oszustami. Podała wskazówki

Ambasada RP opisuje również oszustwa, w których ktoś podszywa się pod znaną platformę rezerwacyjną. W takim przypadku zawsze trzeba sprawdzać link oraz adres e-mail nadawcy. Urząd zaznacza, że opinie również mogą być fałszywe - oszuści często wystawiają je sobie sami z innych kont. Warto więc patrzeć czy wyglądają wiarygodnie.

Nigdy nie należy płacić poza oficjalną platformą. Jeśli ktoś prosi o przelew przez inny link lub aplikację, to prawdopodobnie próba oszustwa. Zbyt atrakcyjna cena także powinna wzbudzić czujność.

Dodatkowo - po wyjeździe nieuczciwy właściciel może próbować obciążyć nas kosztami rzekomych szkód. "Aby się przed tym uchronić, dobrze jest zrobić zdjęcia lub nagranie apartamentu zarówno przy przyjeździe, jak i przy wyjeździe" - zaleca ambasada RP w komunikacie.

Niestety ofiarą oszustów w Chorwacji padła 34-letnia Polka z województwa lubelskiego, która dokonała rezerwacji noclegu za pomocą niesprawdzonych źródeł.

Całą historię można przeczytać w tekście:

