W skrócie Peru zerwało stosunki dyplomatyczne z Meksykiem po schronieniu Betssy Chavez w meksykańskiej ambasadzie.

Chavez, była premier Peru, oskarżona jest o współudział w próbie zamachu stanu i ubiega się o azyl polityczny.

Decyzja Peru pogłębia napięcia z Meksykiem, które narastały od czasu odsunięcia prezydenta Pedro Castillo.

Minister spraw zagranicznych Hugo de Zela poinformował, że peruwiańskie władze dowiedziały się o ucieczce Betssy Chavez do ambasady wcześniej tego samego dnia.

Jak dodał, decyzja o zerwaniu relacji z Meksykiem jest odpowiedzią na "nieprzyjazny akt" oraz "wielokrotne ingerencje meksykańskich władz w wewnętrzne sprawy Peru".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku nie odniosło się dotąd do decyzji władz w Limie.

Agencja Reutera podaje, że budynek meksykańskiej ambasady jest obecnie otoczony przez peruwiańską policję.

Próba politycznego przewrotu w Peru. Była premier oskarżona

Chavez, która kierowała rządem w ostatnich miesiącach prezydentury Pedro Castillo, jest oskarżona o współudział w jego próbie rozwiązania Kongresu w grudniu 2022 roku. Castillo został wówczas obalony przez parlament i aresztowany.

Była premier przebywała w więzieniu od czerwca 2023 roku, jednak we wrześniu tego roku została tymczasowo zwolniona przez sąd do czasu zakończenia procesu. Prokuratura domaga się dla niej 25 lat pozbawienia wolności.

Adwokat Chavez - Raul Noblecilla - poinformował w rozmowie z lokalną stacją radiową RPP, że od kilku dni nie ma kontaktu ze swoją klientką i nie wie, czy formalnie wystąpiła o azyl w Meksyku.

Według wcześniejszych zeznań kierowcy Chavez polityk miała już w dniu próby rozwiązania Kongresu prosić o przewiezienie jej do ambasady Meksyku, jednak ostatecznie wróciła wtedy do swojego biura. Chavez zaprzeczyła tym doniesieniom oraz twierdzeniom, że wiedziała o planach Castillo dotyczących rozwiązania parlamentu.

Decyzja Peru o zerwaniu stosunków z Meksykiem stanowi kolejny rozdział w serii napięć między oboma krajami, które rozpoczęły się po odsunięciu Castillo od władzy. Meksykański prezydent Andrés Manuel López Obrador wielokrotnie publicznie krytykował działania władz w Limie wobec byłego peruwiańskiego przywódcy i udzielił azylu jego rodzinie.

Źródło: Reuters

