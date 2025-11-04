Ambasada Meksyku oblężona przez policję. Peru reaguje po ucieczce byłej premier

Agata Sucharska

Rząd Peru ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z Meksykiem. Decyzja zapadła po tym, jak była premier Betssy Chavez, oskarżona o udział w nieudanej próbie zamachu stanu prezydenta Pedro Castillo, schroniła się w ambasadzie Meksyku, by ubiegać się o azyl polityczny.

Peruwiańska policja przed meksykańską ambasadą, gdzie schroniła się Betssy Chavez
Peruwiańska policja przed meksykańską ambasadą, gdzie schroniła się Betssy ChavezSebastian Castaneda / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Peru zerwało stosunki dyplomatyczne z Meksykiem po schronieniu Betssy Chavez w meksykańskiej ambasadzie.
  • Chavez, była premier Peru, oskarżona jest o współudział w próbie zamachu stanu i ubiega się o azyl polityczny.
  • Decyzja Peru pogłębia napięcia z Meksykiem, które narastały od czasu odsunięcia prezydenta Pedro Castillo.
Minister spraw zagranicznych Hugo de Zela poinformował, że peruwiańskie władze dowiedziały się o ucieczce Betssy Chavez do ambasady wcześniej tego samego dnia.

Jak dodał, decyzja o zerwaniu relacji z Meksykiem jest odpowiedzią na "nieprzyjazny akt" oraz "wielokrotne ingerencje meksykańskich władz w wewnętrzne sprawy Peru".

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku nie odniosło się dotąd do decyzji władz w Limie.

    Agencja Reutera podaje, że budynek meksykańskiej ambasady jest obecnie otoczony przez peruwiańską policję.

    Próba politycznego przewrotu w Peru. Była premier oskarżona

    Chavez, która kierowała rządem w ostatnich miesiącach prezydentury Pedro Castillo, jest oskarżona o współudział w jego próbie rozwiązania Kongresu w grudniu 2022 roku. Castillo został wówczas obalony przez parlament i aresztowany.

    Była premier przebywała w więzieniu od czerwca 2023 roku, jednak we wrześniu tego roku została tymczasowo zwolniona przez sąd do czasu zakończenia procesu. Prokuratura domaga się dla niej 25 lat pozbawienia wolności.

    Adwokat Chavez - Raul Noblecilla - poinformował w rozmowie z lokalną stacją radiową RPP, że od kilku dni nie ma kontaktu ze swoją klientką i nie wie, czy formalnie wystąpiła o azyl w Meksyku.

      Według wcześniejszych zeznań kierowcy Chavez polityk miała już w dniu próby rozwiązania Kongresu prosić o przewiezienie jej do ambasady Meksyku, jednak ostatecznie wróciła wtedy do swojego biura. Chavez zaprzeczyła tym doniesieniom oraz twierdzeniom, że wiedziała o planach Castillo dotyczących rozwiązania parlamentu.

      Decyzja Peru o zerwaniu stosunków z Meksykiem stanowi kolejny rozdział w serii napięć między oboma krajami, które rozpoczęły się po odsunięciu Castillo od władzy. Meksykański prezydent Andrés Manuel López Obrador wielokrotnie publicznie krytykował działania władz w Limie wobec byłego peruwiańskiego przywódcy i udzielił azylu jego rodzinie.

      Źródło: Reuters

