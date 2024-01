Alzhaimer. Naukowcy o "zarażaniu" się chorobą

W latach 60.-80. XX wieku w Wielkiej Brytanii z powodu niskiego wzrostu leczono co najmniej 1848 osób . Zwyczaj ten został zaniechany w 1985 roku, gdy okazało się, że niektóre partie przeszczepionego hormonu były skażone zakaźnymi białkami - tzw. prionami .

W związku z tym u niektórych osób doszło do rozwinięcia się choroby Creutzfeldta-Jakoba lub złóg amyloidu beta . Odłożenie się białka sugerowało z kolei, że reszta osób może zacząć w przyszłości cierpieć na chorobę Alzheimera.

Choroba Alzheimera. Pięć osób "zarażonych"

W najnowszym artykule naukowcy omówili przypadki ośmiu osób skierowanych do UCLH’s National Prion Clinic przy National Hospital for Neurology and Neurosurgery w Londynie, które w dzieciństwie były leczone właśnie skażonymi hormonami wzrostu.