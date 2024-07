Alex Dancyg nie żyje. Synowie wskazują winnych

Do informacji o śmierci odnieśli się jego synowie, którzy skrytykowali władze Izraela. "Poświęcanie życia zakładników dla polityki to nie tylko czyn karalny, to zdrada w pełnym tego słowa znaczeniu - powiedział Mati Dancyg, cytowany przez portal Times of Israel. Zarzucił izraelskiemu rządowi, że z przyczyn politycznych nie doprowadził do ugody z Hamasem ratującej zakładników.

