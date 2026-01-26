Alerty objęły niemal 200 mln ludzi. Mróz i śnieżyce paraliżują USA
Ekstremalna zima paraliżuje Stany Zjednoczone i zbiera przy tym śmiertelne żniwo. Nie żyje co najmniej sześć osób. Ze względu na trudną sytuację pogodową 185 milionów Amerykanów objęto alertami. Synoptycy przewidują, że to jeszcze nie koniec siarczystych mrozów i intensywnych opadów śniegu za oceanem.
W skrócie
- Amerykańskie służby badają zgony osób przebywających na zewnątrz podczas ekstremalnej zimy.
- Fale mrozów i intensywne opady śniegu prowadzą do masowych przerw w dostawach prądu, anulowanych lotów, wypadków drogowych i zamknięcia szkół w wielu stanach USA.
- Synoptycy ostrzegają przed dalszymi niskimi temperaturami, które mogą utrzymać się co najmniej do piątku i pogłębić istniejące zagrożenia.
Stacja ABC News poinformowała, że w Nowym Jorku służby badają łącznie sześć przypadków zgonów osób przebywających na zewnątrz, w związku z siarczystym mrozem i intensywnymi opadami śniegu.
NBC News 2 dodała, że śmiertelne ofiary potwierdzono m.in. w Luizjanie, a po jednej w Teksasie i Kansas.
Zima paraliżuje USA. To najdłuższy okres mrozów od lat
Rozległy zimowy system pogodowy objął niemal połowę USA. Powoduje wielodniowe przerwy w dostawach prądu, zamykanie szkół, setki wypadków drogowych i poważne zakłócenia w transporcie lotniczym.
Stan Nowy Jork i region Tristate, do którego zaliczają się też New Jersey i Connecticut, zmagają się z jedną z największych śnieżyc od lat. W nowojorskim Central Parku spadło ponad 22 centymetry śniegu, a na lotniskach LaGuardia i Newark niemal 25 centymetrów.
Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul poinformowała, że był to najdłuższy okres ekstremalnych mrozów i najwyższych sum opadów od wielu lat, a miejscami śnieg padał z intensywnością kilku centymetrów na godzinę przy silnym wietrze.
Atak zimy w Nowym Jorku. Szkoły przeszły na nauczanie zdalne
Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani apelował do mieszkańców o pozostanie w domach i ograniczenie podróży, ostrzegając przed wyjątkowo niebezpiecznymi warunkami na drogach.
Władze miejskie uruchomiły ogrzewane centra pomocy i patrolują ulice w poszukiwaniu osób bezdomnych, a nowojorskie szkoły publiczne przeszły na naukę zdalną.
Na lotniskach regionu wprowadzono procedury kryzysowe, a niemal wszystkie loty z lotniska LaGuardia zostały odwołane.
Jednocześnie skutki zimowej nawałnicy odczuwalne są w dziesiątkach innych stanów - od środkowego zachodu USA po południe - gdzie śnieg, lód i ślizgawice doprowadziły do setek kolizji. Funkcjonariusze policji stanowej interweniowali np. w związku z około 250 wypadkami na terenie stanu Nowy Jork i 365 w Indianie.
Pogoda w USA. Masa alertów, ostrzeżenia dotarły do blisko 200 mln osób
W Stanach Zjednoczonych odnotowano także masowe awarie sieci energetycznych. 23 stany ogłosiły stan wyjątkowy z powodu fali surowej zimowej pogody.
Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec zagrożenia. Około 185 mln Amerykanów objęto alertami pogodowymi, a w wielu regionach temperatury spadły nawet do -30 stopni Celsjusza.
Niskie temperatury, które według prognoz mają utrzymać się co najmniej do piątku, mogą pogłębić skutki burzy i zwiększyć ryzyko kolejnych przerw w dostawach prądu oraz zagrożeń dla zdrowia.