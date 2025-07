Polak zostanie przetransportowany do specjalnego ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej w niemieckiej Kolonii, gdzie będzie dochodził do zdrowia.

Polska Agencja Kosmiczna podała, że Sławosz Uznański-Wiśniewski zrealizował wszystkie swoje zadania. Jakie to były zadania? Przeczytaj tutaj: Sławosz Uznański-Wiśniewski na ISS. Co będzie tam robił?

- Jestem właśnie w drodze do Houston wraz z lekarzami medycyny kosmicznej ESA i samolotem medycznie przygotowanym do odbioru Sławosza. Wierzę, że skomplikowana operacja oddokowania i przejścia przez atmosferę aż do lądowania w Oceanie Spokojnym przejdzie pomyślnie - powiedziała Interii Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, żona polskiego astronauty i posłanka KO.