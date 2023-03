Kolegów z pracy Nieczajewa zaniepokoiło to, że mężczyzna w niedzielę nie przekazał do publikacji najnowszego numeru magazynu. Nigdy wcześniej mu się to nie zdarzało. W poniedziałek 36-latek nie odpowiadał na wiadomości i połączenia.

"Było to dziwne, bo traktował swoją pracę niezwykle poważnie i odpowiedzialnie. We wtorek udało się nam skontaktować ze znajomymi mieszkającymi w Taszkiencie. Przyjechali pod wynajmowane mieszkanie z właścicielem i policją, która wyważyła drzwi. W środku znaleźli martwego Saszę" - powiedział cytowany przez portal Podrobno.uz dziennikarz Dmitrij Korsakow.

Wstępna przyczyna śmierci: Choroba serca

Informację o śmierci dziennikarza potwierdziła jego rodzina i Prokuratura Generalna Uzbekistanu. Mężczyzna mieszkał w Taszkiencie tymczasowo, w połowie kwietnia planował wrócić do ojczyzny.

"Sasza był osobą niezwykle utalentowaną i profesjonalną, o bystrym umyśle i dobrym sercu. Straciliśmy nie tylko kolegę z pracy, ale bliskiego przyjaciela, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - przekazała redakcja magazynu.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że mężczyzna zmarł w wyniku "przewlekłej niewydolności krążeniowo-oddechowej" wywołanej przez chorobę niedokrwienną serca.

"Podczas badania nie stwierdzono żadnych obrażeń zewnętrznych ciała" - przekazała prokuratura.

Ostateczne okoliczności zdarzenia ma ujawnić prowadzone śledztwo.