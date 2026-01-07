Aldrich H. Ames nie żyje. Był szpiegiem i największym zdrajcą CIA

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Nie żyje Aldrich H. Ames. Funkcjonariusz CIA, uznawany za najbardziej szkodliwego zdrajcę w historii agencji, zmarł w więzieniu federalnym w Maryland. Ames, który szpiegował na rzecz ZSRR, a później Rosji, miał 84 lata i odsiadywał wyrok dożywocia.

Dwóch mężczyzn wychodzi z budynku z czerwonymi drzwiami i amerykańskim godłem, jeden z nich ma na sobie garnitur, drugi trzyma dokumenty i jest prowadzony z rękami założonymi za plecy, najprawdopodobniej w kajdankach.
Aldrich H. Ames nie żyje. Zdrajca CIA i szpieg zmarł w więzieniu w wieku 84 lat, zdj. archiwalneLARRY DOWNING / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Aldrich H. Ames, uznany za największego zdrajcę w historii CIA, zmarł w więzieniu federalnym w wieku 84 lat.
  • Ames przekazywał ZSRR i Rosji kluczowe informacje, co doprowadziło do śmierci co najmniej 10 osób oraz dekonspiracji agentów CIA i sojuszników.
  • Motywem zdrady była chęć zysku; Ames został skazany na dożywocie, a jego żona na pięć lat więzienia.
Jak podkreślił we wtorek "Washington Post", szpiegostwo Amesa na rzecz ZSRR, a później Rosji, doprowadziło do dekonspiracji niemal wszystkich agentów CIA i służb sojuszniczych działających w Związku Sowieckim oraz krajach Układu Warszawskiego.

Według władz USA jego działalność spowodowała śmierć co najmniej 10 osób oraz doprowadziła do zniszczenia setek operacji wywiadowczych.

Ames zmarł w poniedziałek. Jak wielokrotnie powtarzał, do zdrady pchnęła go chęć zysku. - Problemy finansowe, natychmiastowe i ciągłe - wyznał podczas przesłuchań.

Aldrich H. Ames nie żyje. Zdrajca CIA i szpieg zmarł w więzieniu

Od 1985 roku szpieg przekazywał Moskwie nazwiska agentów, szczegóły operacji oraz "ogromną liczbę informacji o polityce zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych". W zamian otrzymał ponad milion dolarów w gotówce, a obiecano mu co najmniej kolejne dwa miliony oraz nieruchomość w Rosji. Już przy pierwszym kontakcie z ambasadą sowiecką w Waszyngtonie zainkasował 50 tys. dolarów za ujawnienie tożsamości dwóch agentów.

    Według waszyngtońskiego dziennika Ames argumentował, że pieniądze nie były jedynym powodem, dla którego potrafił usprawiedliwić swoje czyny przed samym sobą. Podczas rozmowy z dziennikarzami "WP" w więzieniu w Aleksandrii, w stanie Wirginia, przeprowadzonej dziewięć tygodni po aresztowaniu, przypisał swoją gotowość do popełnienia zbrodni - która według prokuratorów "spowodowała śmierć ludzi" - specyficznej mentalności, ukształtowanej na długo przed rozpoczęciem współpracy z Sowietami.

    Jego kariera w wywiadzie i kontrwywiadzie trwała łącznie 31 lat. Pod przykrywką urzędnika Departamentu Stanu w rzeczywistości pracował dla CIA. Według "WP" Ames był wyraźnie dumny z wagi informacji, które oferował Moskwie.

    - Osobom w byłym Związku Sowieckim i innych miejscach, które mogły ucierpieć w wyniku moich działań, wyrażam najgłębsze współczucie, a nawet empatię - oświadczył cynicznie.

    Ames zmarł w więzieniu w USA. Odsiadywał wyrok dożywocia za szpiegostwo

    Ames twierdził, że podwójne życie wymusiło na nim rozdzielenie myślenia na dwie odrębne sfery.

      - Mam skłonność do wkładania takich spraw do oddzielnych pudełek, odizolowania uczuć i myśli. Czułem, że sprzedając tych ludzi, wystawiam na ten sam los samego siebie - odparł, pytany o to, jak mógł zdradzić kraj i narazić współpracowników na śmierć.

      "Washington Post" podkreślił, że Ames do końca minimalizował znaczenie wyrządzonych szkód. - Te wojny szpiegów to poboczny spektakl, który nie miał realnego wpływu na nasze kluczowe interesy bezpieczeństwa - ocenił.

      W momencie rozpoczynania szpiegowskiego procederu Ames był w trakcie rozwodu z pierwszą żoną, Nancy Segebarth - również pracowniczką CIA - i wiązał się z Marią del Rosario Casas, która później została jego żoną. Podczas ogłoszenia wyroku w 1994 roku Rosario nie kryła emocji, płacząc na sali sądowej.

      Ames został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Rosario, oskarżona o współudział, otrzymała wyrok pięciu lat więzienia. Po czterech latach wyszła na wolność i wróciła do syna w Kolumbii.

