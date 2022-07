"Albania i Macedonia Północna rozpoczynają dziś negocjacje akcesyjne z UE. Ten historyczny moment to wasz sukces, rezultat waszej ciężkiej pracy" - napisała szefowa Komisji Europejskiej na Twitterze.

Podczas konferencji prasowej Von der Leyen podkreśliła, że cała UE zyska na członkostwie Albanii i Macedonii Północnej.

"Nowy początek dla całego regionu"

- To przyczyni się do dalszego budowania silnej, demokratycznej europejskiej Albanii i silnych europejskich Bałkanów Zachodnich - powiedział z kolei premier Albanii Edi Rama.

- Robimy pierwszy krok, który prowadzi nas do Unii Europejskiej - skomentował natomiast premier Macedonii Północnej Dimitar Kowaczewski. Według niego to nowy początek dla całego regionu, który pomoże zapewnić dobrobyt i postęp. - Postęp w jednym kraju stymuluje postęp u sąsiadów - stwierdził.

Wszystko wskazuje na to, że cały proces wejścia Macedonii Północnej i Albanii do UE będzie długi. Macedonia Północna i Albania będą musiały wdrażać do krajowych porządków prawnych dorobek prawny UE podzielony na ponad 30 rozdziałów. Zamknięcie poszczególnych etapów na skutek pozytywnej oceny KE będzie otwierało drogę do kolejnych, aż do spełnienia wszystkich wymogów przez państwa kandydujące - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".