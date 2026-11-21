W skrócie W obwodzie królewieckim ogłoszono alarm powietrzny i wezwano mieszkańców do schronienia się w związku z wykryciem podejrzanego obiektu nadlatującego od strony Litwy.

Ukraińskie media donoszą o serii eksplozji w bazie Floty Bałtyckiej w Bałtijsku, jednak rosyjskie władze zaprzeczają tym informacjom i twierdzą, że nie ma zagrożenia.

Gubernator Aleksiej Biesprozwannych potwierdził uruchomienie systemu ostrzegania, a incydent spowodował czasowe wstrzymanie operacji lotniczych oraz ruchu promowego.

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Jak podaje The Kyiv Independent, powołując się na ukraińskie kanały na Telegramie, w sobotę około godz. 18.30 w obwodzie królewieckim ogłoszono alarm w związku z podejrzanym obiektem powietrznym nadlatującym od strony Litwy.

Syreny zawyły m.in. w Królewcu, Swietłogorsku, Zielenogradsku, Pionierskim, Swietłym, Sowiecku i na Mierzei Kurońskiej. Mieszkańców wezwano do udania się w bezpieczne miejsca, o czym informował również rosyjski portal Klops.

Początkowo lokalne władze przekonywały, że alarm był wynikiem fałszywego sygnału. Niecałą godzinę później syreny zawyły jednak ponownie.

Eksplozje w pobliżu rosyjskiej bazy. Doniesienia o aktywności dronów

Pportal RBC-Ukraina, powołując się na kanały Dnipro Osint i Exilenova+, poinformował o licznych eksplozjach w Bałtijsku, gdzie znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej.

Według telewizji Espreso mieszkańcy słyszeli wybuchy w rejonie portu, a także odgłosy dronów i działającej obrony przeciwlotniczej. Kanał Smolii donosił o czerwonej poświacie i gęstym dymie widocznym na nocnym niebie.

Analitycy OSINT twierdzą, że nagrania eksplozji zostały zgeolokalizowane. Jako możliwy cel wskazano infrastrukturę wojskowo-morską. Kanał WarTranslated przekazał niepotwierdzone informacje, że drony mogły zostać wystrzelone z okrętu. Według innych doniesień bezzałogowce obserwowano wcześniej nad Zatoką Fińską.

The Kyiv Independent zastrzega, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować informacji o eksplozjach ani ewentualnym trafieniu rosyjskiej bazy. Brakuje również potwierdzonych doniesień o zniszczeniach i poszkodowanych.

Władze w Rosji uspokajają mieszkańców. Gubernator wydał komunikat

Gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych potwierdził uruchomienie systemu ostrzegania przed dronami w rejonie niemańskim. Jak wyjaśnił, powodem był podejrzany obiekt wykryty od strony Litwy.

"Specjaliści przeprowadzili wszystkie niezbędne kontrole; nie ma zagrożenia. Alarm wkrótce zostanie zniesiony" - zapewnił gubernator. Regionalne władze wyjaśniły, że choć sygnał pochodził z rejonu Niemna, system ostrzegania uruchomiono w całym obwodzie.

Alarm spowodował utrudnienia w transporcie. Według białoruskiego serwisu Zerkalo na około 20 minut wstrzymano przyjmowanie i odprawianie samolotów na lotnisku Chrabrowo. Czasowo zawieszono także lokalną przeprawę promową. Mieszkańców ostrzegano przed możliwymi ograniczeniami internetu mobilnego.

Rosyjskie władze nie potwierdziły doniesień o ataku na bazę Floty Bałtyckiej.

Niespokojna sobota na Bałtyku. Wcześniej zapalił się rosyjski statek

W sobotę doszło do incydentu w Zatoce Fińskiej. Według doniesień rosyjski statek handlowy Sparta II, zmierzający do Królewca, został zaatakowany przez dwa drony.

Na jednostce wybuchł pożar, po czym zaczęła ona dryfować w kierunku fińskich wód terytorialnych. Statek jest objęty amerykańskimi sankcjami w związku z transportem rosyjskiego uzbrojenia.



