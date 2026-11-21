W skrócie
- W obwodzie królewieckim ogłoszono alarm powietrzny i wezwano mieszkańców do schronienia się w związku z wykryciem podejrzanego obiektu nadlatującego od strony Litwy.
- Ukraińskie media donoszą o serii eksplozji w bazie Floty Bałtyckiej w Bałtijsku, jednak rosyjskie władze zaprzeczają tym informacjom i twierdzą, że nie ma zagrożenia.
- Gubernator Aleksiej Biesprozwannych potwierdził uruchomienie systemu ostrzegania, a incydent spowodował czasowe wstrzymanie operacji lotniczych oraz ruchu promowego.
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Jak podaje The Kyiv Independent, powołując się na ukraińskie kanały na Telegramie, w sobotę około godz. 18.30 w obwodzie królewieckim ogłoszono alarm w związku z podejrzanym obiektem powietrznym nadlatującym od strony Litwy.
Syreny zawyły m.in. w Królewcu, Swietłogorsku, Zielenogradsku, Pionierskim, Swietłym, Sowiecku i na Mierzei Kurońskiej. Mieszkańców wezwano do udania się w bezpieczne miejsca, o czym informował również rosyjski portal Klops.
Początkowo lokalne władze przekonywały, że alarm był wynikiem fałszywego sygnału. Niecałą godzinę później syreny zawyły jednak ponownie.
Eksplozje w pobliżu rosyjskiej bazy. Doniesienia o aktywności dronów
Pportal RBC-Ukraina, powołując się na kanały Dnipro Osint i Exilenova+, poinformował o licznych eksplozjach w Bałtijsku, gdzie znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej.
Według telewizji Espreso mieszkańcy słyszeli wybuchy w rejonie portu, a także odgłosy dronów i działającej obrony przeciwlotniczej. Kanał Smolii donosił o czerwonej poświacie i gęstym dymie widocznym na nocnym niebie.
Analitycy OSINT twierdzą, że nagrania eksplozji zostały zgeolokalizowane. Jako możliwy cel wskazano infrastrukturę wojskowo-morską. Kanał WarTranslated przekazał niepotwierdzone informacje, że drony mogły zostać wystrzelone z okrętu. Według innych doniesień bezzałogowce obserwowano wcześniej nad Zatoką Fińską.
The Kyiv Independent zastrzega, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować informacji o eksplozjach ani ewentualnym trafieniu rosyjskiej bazy. Brakuje również potwierdzonych doniesień o zniszczeniach i poszkodowanych.
Władze w Rosji uspokajają mieszkańców. Gubernator wydał komunikat
Gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych potwierdził uruchomienie systemu ostrzegania przed dronami w rejonie niemańskim. Jak wyjaśnił, powodem był podejrzany obiekt wykryty od strony Litwy.
"Specjaliści przeprowadzili wszystkie niezbędne kontrole; nie ma zagrożenia. Alarm wkrótce zostanie zniesiony" - zapewnił gubernator. Regionalne władze wyjaśniły, że choć sygnał pochodził z rejonu Niemna, system ostrzegania uruchomiono w całym obwodzie.
Alarm spowodował utrudnienia w transporcie. Według białoruskiego serwisu Zerkalo na około 20 minut wstrzymano przyjmowanie i odprawianie samolotów na lotnisku Chrabrowo. Czasowo zawieszono także lokalną przeprawę promową. Mieszkańców ostrzegano przed możliwymi ograniczeniami internetu mobilnego.
Rosyjskie władze nie potwierdziły doniesień o ataku na bazę Floty Bałtyckiej.
Niespokojna sobota na Bałtyku. Wcześniej zapalił się rosyjski statek
W sobotę doszło do incydentu w Zatoce Fińskiej. Według doniesień rosyjski statek handlowy Sparta II, zmierzający do Królewca, został zaatakowany przez dwa drony.
Na jednostce wybuchł pożar, po czym zaczęła ona dryfować w kierunku fińskich wód terytorialnych. Statek jest objęty amerykańskimi sankcjami w związku z transportem rosyjskiego uzbrojenia.