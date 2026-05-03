W skrócie Według sondażu "Washington Post"/ABC News/Ipsos, dezaprobata wobec rządów Donalda Trumpa osiągnęła rekordowy poziom 62 proc., a najbardziej krytykowane są działania dotyczące kosztów życia, inflacji i wojny z Iranem.

Poparcie dla Donalda Trumpa wynosi obecnie 37 proc., natomiast wśród republikanów utrzymuje się na poziomie 85 proc. Notowania wśród niezależnych wyborców o republikańskich poglądach spadły do 56 proc.

W sondażu sześciu na 10 demokratów uznało nadchodzące wybory za znacznie ważniejsze niż poprzednie, podczas gdy takiego samego zdania jest 35 proc. republikanów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"The Washington Post" zwrócił uwagę, że Amerykanie są "generalnie niezadowoleni" z rządów Donalda Trumpa. Poziom poparcia dla obecnego amerykańskiego prezydenta spada od czasu, gdy pod koniec lutego rozpoczął wojnę z Iranem.

Z sondażu Washington Post/ABC News/Ipsos wynika, że Amerykanie są najbardziej niezadowoleni z tego, jak rządy Donalda Trumpa wpłynęły na koszty życia w USA (76 proc. potępia działania prezydenta) i inflację (72 proc.).

Negatywnie oceniane są także decyzje obecnego amerykańskiego przywódcy w kontekście trwającej wojny z Iranem (66 proc. negatywnych ocen).

Ponadto Amerykanie mają w większości złą opinię na temat sposobu budowania relacji USA z sojusznikami (65 proc.).

Największą aprobatą wśród przebadanych obywateli USA cieszy się natomiast polityka Trumpa dotycząca granicy z Meksykiem (45 proc.) i imigracji (40 proc.). Mimo to nadal większość Amerykanów ma negatywny stosunek do tych działań - kolejno 54 i 59 proc.

Sondaż USA. Rekordowo wysoka dezaprobata wobec rządów Donalda Trumpa

Całkowite poparcie dla Donalda Trumpa wynosi obecnie z kolei 37 proc., a dezaprobata wobec jego rządów osiągnęła rekordowy poziom 62 proc. Jest to najwyższy wynik z obu jego obu kadencji.

Dodajmy, że wśród republikanów poparcie dla amerykańskiego prezydenta utrzymuje się na stałym poziomie 85 proc., jednak jego notowania wśród niezależnych wyborców o republikańskich poglądach osiągnęły nowy najniższy poziom - 56 proc.

Z sondażu wynika też, że coraz większa część Amerykanów ma wątpliwości co do tego, czy Trump posiada wystarczającą sprawność umysłową, by sprawować funkcję prezydenta.

Prawie 6 na 10 respondentów (59 proc.) twierdzi, że nie ma on wystarczającej sprawności umysłowej, a większość (55 proc.) uważa, że jego stan zdrowia fizycznego nie pozwala mu skutecznie rządzić. Wyniki te są nieco gorsze niż w badaniu z lutego i znacznie gorsze niż we wrześniu ubiegłego roku.

"The Washington Post" zwraca uwagę, że słabe notowania Donalda Trumpa "poważnie zagrażają nieznacznej większości republikanów w Izbie Reprezentantów". Ponadto teraz mają również zagrażać większości w Senacie. Wśród zarejestrowanych wyborców demokraci bowiem mają pięciopunktową przewagę nad republikanami. To wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z lutym i październikiem.

Wybory uzupełniające w USA. Demokraci bardziej zmobilizowani niż republikanie

W sondażu widać również rozbieżności co do tego, jak członkowie obu partii postrzegają znaczenie listopadowych wyborów. Około sześciu na 10 demokratów uważa, że nadchodzące wybory uzupełniające są "znacznie ważniejsze" w porównaniu z poprzednimi. Podobnego zdania jest natomiast 35 proc. republikanów. Oznacza to, że przeciwnicy Trumpa są znacznie bardziej zmotywowani do głosowania, co może przełożyć się na ostateczne wyniki.

Przypomnijmy, że tzw. wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych dotyczą przede wszystkim Izby Reprezentantów, której kadencja trwa dwa lata. Jesienią 2026 roku Amerykanie wybiorą nowy skład całej izby niższej parlamentu. W przypadku Senatu dojdzie do wyborów w jednej trzeciej okręgów, gdzie kończy się sześcioletnia kadencja urzędujących senatorów.

Po wyborach w 2024 roku republikanie mają nad demokratami niewielką przewagę zarówno w Izbie Reprezentantów (218 do 213 głosów), jak i w Senacie (53 do 45).

Sondaż przeprowadzono online w dniach 24-28 kwietnia wśród 2560 dorosłych Amerykanów z całego kraju. Ogólne wyniki charakteryzują się dwupunktowym marginesem błędu.

Źródło: "The Washington Post"

"Wydarzenia": Ostatni oddech przed maturalnym maratonem Polsat News