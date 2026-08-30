Alarmujące wtargnięcie w przestrzeń Mołdawii. "Niezidentyfikowany obiekt"

W skrócie Niezidentyfikowany obiekt powietrzny naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, zbliżając się do regionu Naddniestrza od strony Ukrainy.

Ministerstwo obrony Mołdawii poinformowało, że maszyna opuściła kraj po kilku minutach, a władze podniosły poziom gotowości na zagrożenia z powietrza.

Wcześniej prezydent Maia Sandu oraz minister obrony Anatolie Nosatii zapowiedzieli inwestycje i modernizację obrony powietrznej, wskazując na około 70 takich incydentów od początku wojny w Ukrainie.

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Według komunikatu ministerstwa obiekt został wykryty przez Służbę Operacji Lotniczych mołdawskiej armii o godz. 15.50 czasu lokalnego. Po chwili maszyna zawróciła i o godz. 15.59 z powrotem przekroczyła granicę państwową.

Mołdawia zgłasza naruszenie przestrzeni. Obiekt nadleciał z Ukrainy

Obca jednostka wtargnęła w przestrzeń Mołdawii nad Dniestrowskiem w regionie separatystycznego Naddniestrza. Jak przekazał resort obrony, nadleciała z ukraińskiego obwodu odeskiego.

"Niedozwolony przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju miał miejsce w następstwie dzisiejszych ataków powietrznych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - podaje portal stacji Moldova 1.

Władze krajowe zwiększyły poziom gotowości na ewentualne odparcie zagrożenia z powietrza. Mołdawskie media zauważają, że wtargnięcia dronów stają się coraz częstsze, odkąd Rosja nasiliła ataki z ich użyciem.

Drony nad Mołdawią. Maia Sandu zapowiada wzmocnienie obrony

Poprzednie takie zdarzenie miało miejsce w czwartek, w czasie obchodów Dnia Niepodległości Mołdawii. Wówczas przestrzeń powietrzną naruszyło pięć dronów, a jeden z nich spadł w pobliżu drogi Kiszyniów-Basarabeasca. Kontrola bezzałogowca nie wykazała, aby przenosił materiał wybuchowy.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu zapowiedziała inwestycje wokół obrony powietrznej. Podkreśliła, że rządy nie dadzą się zastraszyć prowokacjami.

Na konieczność modernizacji uzbrojenia wskazywał niedawno także mołdawski minister obrony Anatolie Nosatii. Według danych armii od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie przestrzeń powietrzna Mołdawii była naruszana około 70 razy.

Źródła: Moldova 1, Moldpres



