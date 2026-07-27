Alarmujące ustalenia z Węgier. W tle działania służb i ukryty cel Rosji

Karol Płatek

Oprac.: Karol Płatek

Rosyjskie służby specjalne mają prowadzić długofalową operację werbowania młodych Węgrów, którzy w przyszłości mogą objąć ważne stanowiska w administracji państwowej i strukturach decyzyjnych. Takie ustalenia opublikował w poniedziałek węgierski portal Telex.

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Władimir Putin podczas spotkania z młodymi uczestnikami wydarzenia w Rosji. Zdjęcie poglądowe
Władimir Putin podczas spotkania z uczestnikami wydarzenia dla młodzieży w Rosji. Zdjęcie poglądoweKRISTINA KORMILITSYNAEast News

W skrócie

  • Portal Telex poinformował, że rosyjskie służby prowadzą działania mające na celu werbowanie młodych Węgrów, którzy mogą w przyszłości zajmować istotne stanowiska w administracji i decyzyjnych strukturach państwa.
  • W publikacji opisano przypadek studenta, który został powiązany z rosyjskim dyplomatą, jednak nie przeszedł weryfikacji i nie został zatrudniony, a dyplomata pozostał na Węgrzech.
  • Opisywane działania obejmują udział węgierskich studentów w Światowym Festiwalu Młodzieży w Soczi, gdzie rosyjskie służby mają zbierać informacje o uczestnikach, a podobne wydarzenie ma się odbyć wkrótce w Jekaterynburgu.
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Według portalu celem działań jest zbudowanie sieci osób, które za kilkanaście lat będą podejmować decyzje korzystne z punktu widzenia interesów Moskwy. W tym celu rosyjskie służby mają wyszukiwać ambitnych studentów i młodych profesjonalistów jeszcze na początku ich kariery.

Rosjanie werbują młodych Węgrów. Student nie przeszedł weryfikacji

Telex opisuje przypadek studenta, który na początku ubiegłego roku ubiegał się o pracę w jednej z węgierskich instytucji państwowych. Kandydat musiał przejść procedurę bezpieczeństwa, podczas której wyszło na jaw, że zataił bliską znajomość z rosyjskim dyplomatą akredytowanym w Budapeszcie.

Według ustaleń portalu dyplomata miał pracować dla rosyjskich służb specjalnych. Miał nie tylko wspierać studenta w edukacji i planowaniu kariery, ale również zachęcać go do ubiegania się o stanowisko wymagające dostępu do informacji niejawnych. Ostatecznie młody Węgier nie przeszedł weryfikacji i nie otrzymał pracy.

Jak podkreśla Telex, rosyjski dyplomata mimo ujawnienia sprawy nie został wydalony z Węgier.

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Festiwal w Soczi pod lupą. Wydarzenie służyło promocji rosyjskiej narracji politycznej

Portal twierdzi, że opisany przypadek nie był odosobniony. Student należał do 20-osobowej węgierskiej delegacji, która w marcu 2024 roku uczestniczyła w Światowym Festiwalu Młodzieży w rosyjskim Soczi.

Władimir Putin podczas spotkania ze studentami w Centrum Edukacyjnym Sirius w rosyjskim Soczi.
Putin podczas spotkania ze studentami w Soczi. Maj 2025 rokuAlexander KAZAKOVEast News

Według Telexu wydarzenie służy nie tylko promocji rosyjskiej narracji politycznej, ale również identyfikowaniu osób, które w przyszłości mogą zostać politykami, urzędnikami, dziennikarzami, naukowcami czy przedsiębiorcami.

Rosyjskie służby mają gromadzić informacje o uczestnikach już na etapie ubiegania się o wizę, a podczas samego festiwalu oceniać ich poglądy, plany zawodowe oraz podatność na wpływy.

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Na czele węgierskiej delegacji miał stać Węgier mieszkający w Rosji, który - według ustaleń Telexu - odpowiadał za rekrutację uczestników. Portal wskazuje, że takie osoby mogą pełnić rolę tzw. "łowców talentów", wyszukujących kandydatów, których rosyjskie służby uznają za perspektywicznych z punktu widzenia budowania długofalowej sieci wpływów.

Telex podkreśla, że we wrześniu w rosyjskim Jekaterynburgu odbędzie się kolejna edycja wydarzenia. Według portalu zgłosiło się już na nią kilku młodych Węgrów.

Źródło: Telex

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